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governadores eLEITOS
NOME PARTIDO
AL: Jhc (PSDB)
AP: Dr. Furlan (PSD)
BA: Jerônimo Rodrigues (PT)
CE: Elmano De Freitas (PT)
GO: Daniel Vilela (MDB)
MA: Eduardo Braide (PSD)
MG: Cleitinho Azevedo (REP)
MS: Eduardo Riedel (PRO)

MT: Otaviano Pivetta (REP)
PA: Dr. Daniel (PODE)

PB: Lucas Ribeiro (PRO)
PE: Raquel Lyra (PSD)
PI: Rafael Fonteles (PT)
PR: Sergio Moro (PL)
RO: Marcos Rogério (PL)
RR: Arthur Henrique (PL)
RS: Zucco (PL)
SC: Jorginho Mello (PL)
SE: Fábio (PSD)
SP: Tarcísio (REP)
SEGUNDO TURNO

AC: Mailza Assis (PRO)
x Alan Rick (REP)

AM: Omar Aziz (PSD)
x Prof. Maria do Carmo (PL)

DF: Celina Leão (PRO)
x Leandro Grass (PT)
ES: Lorenzo Pazolini (REP) x Ricardo Ferraço (MDB)
RN: Allyson (União)
x Cadu De Lula (PT)
TO: Prof. Dorinha (PSDB)
x Vicentinho Jr. (PSD)