Protestos estudantis na França começaram em meados de setembro - Miguel Medina / AFP

Protestos estudantis na França começaram em meados de setembroMiguel Medina / AFP

Publicado 05/10/2026 17:14





Segundo o Ministério da Educação, 589 das 3.700 escolas de ensino médio do país estavam parcial ou totalmente fechadas nesta segunda-feira por causa dos protestos. Os estudantes exigem mais recursos e denunciam a deterioração das condições de ensino. Os sindicatos estudantis convocaram uma mobilização que, segundo as autoridades, poderia reunir entre 20.000 e 40.000 pessoas na capital.



Desde meados de setembro, os estudantes bloqueiam as entradas de suas escolas para protestar contra a falta de professores, a carga horária excessiva e a infraestrutura em mau estado.



O estudante que perdeu a mão participava de um protesto em Lens, no norte da França, segundo as autoridades locais. O incidente é uma situação "humanamente dramática", lamentou o ministro da Educação, Édouard Geffray, que pediu prudência enquanto as circunstâncias exatas são investigadas.



Até o momento, o Ministério Público não pôde determinar se o adolescente pegou a granada ou se o artefato "tinha caído sobre ele", informou.



Na região de Paris, em frente a vários estabelecimentos, grupos de alunos se reuniram para entoar palavras de ordem, enquanto motoristas buzinavam em sinal de apoio. "Faltamos à aula para lhes dar uma lição", dizia um dos cartazes exibidos em frente à escola parisiense Turgot.



"Está claro que o sistema educacional não funciona", declarou à AFP Alma, aluna da escola Charlemagne, no centro de Paris.



"Acham que, só porque permitem nos expressar em uma plataforma, na internet, vamos deixar de bloquear os acessos e de ficar indignados, mas essa indignação existe há anos", declarou Simon, aluno da mesma escola. Um adolescente de 15 anos perdeu uma mão, nesta segunda-feira (5), devido a uma granada policial durante os protestos estudantis na França , que reivindicam melhores condições educacionais e perturbaram as aulas em centenas de escolas de ensino médio.Segundo o Ministério da Educação, 589 das 3.700 escolas de ensino médio do país estavam parcial ou totalmente fechadas nesta segunda-feira por causa dos protestos. Os estudantes exigem mais recursos e denunciam a deterioração das condições de ensino. Os sindicatos estudantis convocaram uma mobilização que, segundo as autoridades, poderia reunir entre 20.000 e 40.000 pessoas na capital.Desde meados de setembro, os estudantes bloqueiam as entradas de suas escolas para protestar contra a falta de professores, a carga horária excessiva e a infraestrutura em mau estado.O estudante que perdeu a mão participava de um protesto em Lens, no norte da França, segundo as autoridades locais. O incidente é uma situação "humanamente dramática", lamentou o ministro da Educação, Édouard Geffray, que pediu prudência enquanto as circunstâncias exatas são investigadas.Até o momento, o Ministério Público não pôde determinar se o adolescente pegou a granada ou se o artefato "tinha caído sobre ele", informou.Na região de Paris, em frente a vários estabelecimentos, grupos de alunos se reuniram para entoar palavras de ordem, enquanto motoristas buzinavam em sinal de apoio. "Faltamos à aula para lhes dar uma lição", dizia um dos cartazes exibidos em frente à escola parisiense Turgot."Está claro que o sistema educacional não funciona", declarou à AFP Alma, aluna da escola Charlemagne, no centro de Paris."Acham que, só porque permitem nos expressar em uma plataforma, na internet, vamos deixar de bloquear os acessos e de ficar indignados, mas essa indignação existe há anos", declarou Simon, aluno da mesma escola.

Mobilização em todo o país

Mobilizações semelhantes ocorreram em cidades como Rennes, no oeste do país. Em Lille, no norte, os protestos resultaram em incidentes, com abrigos de pontos de ônibus danificados e contêineres de lixo incendiados, o que levou à intervenção da polícia.



O movimento começou em 17 de setembro em uma escola de ensino médio de Créteil, na região de Paris, e ganhou força até se espalhar por toda a França entre estudantes, em sua maioria de 15 a 18 anos.



Em alguns casos, houve atos de vandalismo e confrontos com as forças de segurança.



O governo tem procurado responder às reivindicações, ao mesmo tempo que acusa ativistas de extrema esquerda de tentarem instrumentalizado o movimento.



Desde o início dos protestos, 24 estabelecimentos de ensino foram "incendiados ou saqueados", denunciou Geffray. Segundo o Executivo, mais de 5.000 pessoas (5.060) foram detidas, 87% delas menores de idade.



O governo também promove um projeto de lei para que os responsáveis pelos danos a bens públicos arquem com os custos dos reparos, em vez de deixá-los a cargo dos contribuintes.



Segundo o primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, o texto permitiria descontar essas indenizações dos benefícios familiares e dos auxílios à moradia, preservando, porém, um patamar mínimo de renda. A proposta foi criticada por sindicatos e organizações de esquerda.

