Chefe militar, Alexus Grynkewich, fez declaração em momento em que as ameaças russas se tornam mais preocupantesAFP
Otan alerta Rússia de que qualquer ataque será 'totalmente em vão'
Chefe militar da aliança afirma que a organização bloqueará ofensivas
Otan alerta Rússia de que qualquer ataque será 'totalmente em vão'
Chefe militar da aliança afirma que a organização bloqueará ofensivas
Papa será hospitalizado na terça-feira para ser operado
Nódulo pulmonar foi identificado durante uma revisão médica recente
Brasileira é presa na Indonésia por transportar cocaína no Xampu
Droga estava escondida em sete frascos de produtos de higiene pessoal e renderia US$ 50 mil à suspeita
Michael Woodford e Robert Hall ganham o Nobel de Economia de 2026
Americanos foram premiados por estudos sobre como políticas fiscais e monetárias podem estabilizar as flutuações econômicas
Trump surpreende com anúncio de "cessar-fogo energético" entre Rússia e Ucrânia
Volodimir Zelensky afirmou não ter sido informado sobre o acordo e denunciou que os ataques russos continuam
Vítimas do terremoto no Panamá pedem agilidade na ajuda humanitária
Centenas de pessoas cujas casas desabaram ou ficaram parcialmente destruídas continuam desabrigadas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.