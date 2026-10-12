Chefe militar, Alexus Grynkewich, fez declaração em momento em que as ameaças russas se tornam mais preocupantes - AFP

Chefe militar, Alexus Grynkewich, fez declaração em momento em que as ameaças russas se tornam mais preocupantesAFP

Publicado 12/10/2026 14:48

Otan fará todo o possível para garantir que qualquer ataque contra qualquer um de seus Estados-membros seja “totalmente em vão”, alertou nesta segunda-feira (12) seu principal chefe militar, Alexus Grynkewich, em um momento em que as ameaças russas se tornam mais preocupantes.

"Se alguém for insensato o suficiente para nos atacar, nós lutaremos. Deteremos o ataque e impediremos que alcancem seus objetivos, sejam eles quais primeiro. Em suma, garantiremos que qualquer ataque contra qualquer aliado resulte totalmente em vão", declarou o comandante da Otan durante um fórum sobre defesa em Varsóvia.

Em seu discurso, ele apresentou sua "teoria da vitória" sobre a melhor maneira de combater a Rússia em caso de ataque. No entanto, assegurou que não há nenhum conflito iminente.

Ainda assim, os serviços de inteligência dinamarqueses afirmaram a possibilidade de um ataque da Rússia contra a Otan, embora isso seja pouco provável.

“Mas, nesse caso, minha teoria da vitória é simples: bloquearemos o ataque inicial”, explicou o general Grynkewich.

Caso o ataque persista, "nós o conteremos e impediremos que o inimigo avance", assegurou. Por fim, se necessário, “derrotaremos o inimigo, assim como seu aparato de guerra mobilizado contra nós”.

A Otan não procurará provocar uma "escalada", declarou o chefe militar, em aparente referência ao uso de armas nucleares. Em caso de ataque, "o ônus da escalada recairia especificamente sobre o agressor; ele, e somente ele, assumiria todo o peso moral, político e estratégico da decisão de fazê-lo".

Ele lembrou que a Otan é, acima de tudo, uma aliança defensiva que não tem vocação para atacar. No entanto, alertou que "ninguém deve confundir a nossa natureza defensiva com fraqueza ou falta de determinação".

O aumento dos ataques russos ocorre em um momento crítico para a segurança europeia, uma vez que os Estados Unidos estão revisando sua presença militar no continente, o que poderia resultar em uma redução do efetivo americano. A decisão será anunciada no final do ano.

Paralelamente, os países europeus reforçam os seus exércitos devido à incerteza sobre o apoio militar do governo do presidente americano, Donald Trump, na Europa.