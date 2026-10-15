Pelo menos 32 estudantes e uma professora morreram no desabamento - Khyber Pakhtunkhwa Province's Emergency Service (Rescue 1122) / AFP

Pelo menos 32 estudantes e uma professora morreram no desabamentoKhyber Pakhtunkhwa Province's Emergency Service (Rescue 1122) / AFP

Publicado 15/10/2026 08:56





"Vinte crianças feridas foram levadas ao hospital e a maioria já recebeu alta. Três crianças gravemente feridas, que apresentavam traumatismos cranianos, foram internadas", disse Asim Khan, diretor do hospital, que aponta que 12 meninas estão entre as vítimas fatais.



Sohail, parente de uma das crianças feridas, contou que sua sobrinha conseguiu sair da escola e voltar para casa. Segundo ele, a jovem gritava: "A escola desabou".



"Quando cheguei lá, vi entre 10 e 15 crianças presas sob os escombros, enterradas até o pescoço. Nós as tiramos rapidamente de lá", explicou. "Quando ficamos sabendo, todo mundo começou a gritar, em pânico", relatou.



As imagens divulgadas pelos serviços de resgate mostram socorristas com coletes de segurança removendo escombros e destroços.



"Quando as equipes de emergência chegaram ao local, constataram que um teto havia desabado sobre outro teto, esmagando a sala de aula que ficava embaixo e prendendo crianças em seu interior", declarou o porta-voz dos serviços de resgate, Bilal Ahmad Faizi.



Sher Ahmed, um morador do bairro, atribuiu a catástrofe a "materiais de construção de má qualidade" e exigiu uma investigação. "Com profunda dor e pesar, peço às autoridades que conduzam uma investigação rigorosa e tomem medidas severas contra qualquer pessoa considerada responsável, para que tragédias como esta possam ser evitadas no futuro", disse à reportagem.

Pelo menos 32 alunos e uma professora morreram nesta quinta-feira (15) após desabamento do telhado de uma escola em Peshawar, no noroeste do Paquistão . A maioria das vítimas tinha entre 4 e 14 anos, informou o hospital Lady Reading."Vinte crianças feridas foram levadas ao hospital e a maioria já recebeu alta. Três crianças gravemente feridas, que apresentavam traumatismos cranianos, foram internadas", disse Asim Khan, diretor do hospital, que aponta que 12 meninas estão entre as vítimas fatais.Sohail, parente de uma das crianças feridas, contou que sua sobrinha conseguiu sair da escola e voltar para casa. Segundo ele, a jovem gritava: "A escola desabou"."Quando cheguei lá, vi entre 10 e 15 crianças presas sob os escombros, enterradas até o pescoço. Nós as tiramos rapidamente de lá", explicou. "Quando ficamos sabendo, todo mundo começou a gritar, em pânico", relatou.As imagens divulgadas pelos serviços de resgate mostram socorristas com coletes de segurança removendo escombros e destroços."Quando as equipes de emergência chegaram ao local, constataram que um teto havia desabado sobre outro teto, esmagando a sala de aula que ficava embaixo e prendendo crianças em seu interior", declarou o porta-voz dos serviços de resgate, Bilal Ahmad Faizi.Sher Ahmed, um morador do bairro, atribuiu a catástrofe a "materiais de construção de má qualidade" e exigiu uma investigação. "Com profunda dor e pesar, peço às autoridades que conduzam uma investigação rigorosa e tomem medidas severas contra qualquer pessoa considerada responsável, para que tragédias como esta possam ser evitadas no futuro", disse à reportagem.

'Tragédia'

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, expressou "profunda tristeza com a perda de vidas tão valiosas", segundo um comunicado.



Asif Ali Zardari, o presidente do país, classificou o acidente como uma "tragédia de partir o coração". "Neste momento de luto, toda a nação compartilha a dor das famílias afetadas", declarou em um comunicado.



"O proprietário da escola foi detido", declarou à reportagem um funcionário do governo de Peshawar que pediu anonimato.



Desabamentos de tetos e edifícios são frequentes no Paquistão, principalmente devido às normas de segurança insuficientes e aos materiais de construção de baixa qualidade. Em junho deste ano, mais de 10 crianças morreram no desabamento do teto de um centro de reforço escolar na cidade de Lahore, no leste do país.



Em 2025, 27 pessoas morreram e 10 ficaram feridas no desabamento de um prédio de cinco andares no bairro de Lyari, em Karachi, cidade do sul do Paquistão.