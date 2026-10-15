A presidente do Peru, Keiko FujimoriAFP
Outra mudança é a retomada das notas de conduta. As regras também preveem a possibilidade de expulsão em casos graves de violência, assédio e bullying.
“A ordem não deve reinar apenas nas ruas, mas também voltar às nossas escolas, às nossas salas de aula”, declarou Fujimori durante uma visita a uma escola em Lima, capital peruana.
As novas diretrizes serão aplicadas às escolas públicas de ensino fundamental e médio. As instituições privadas, por sua vez, poderão manter seus próprios critérios sobre a apresentação pessoal dos estudantes.
A proposta provocou críticas de organizações feministas e de direitos humanos. Entidades questionam a eficácia de restrições à aparência dos alunos para combater a violência no ambiente escolar e classificam as medidas como autoritárias.
O texto ainda passará por consulta pública antes da implementação definitiva, prevista para depois da publicação oficial. O governo defende que as mudanças são necessárias para restabelecer a ordem nas instituições de ensino.
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