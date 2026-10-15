A presidente do Peru, Keiko Fujimori - AFP

A presidente do Peru, Keiko FujimoriAFP

Publicado 15/10/2026 16:17 | Atualizado 15/10/2026 16:38

A presidente do Peru, Keiko Fujimori , anunciou novas regras de disciplina para escolas públicas do país. As medidas, apresentadas na segunda-feira (12), incluem a proibição de maquiagem, cabelos tingidos e unhas pintadas, além da exigência de cabelos curtos para meninos e de critérios para o comprimento das saias dos uniformes escolares.

Segundo o governo, as diretrizes buscam reforçar a disciplina e a autoridade de professores e diretores nas instituições de ensino. O pacote também prevê restrições ao uso de celulares durante as aulas, exceto quando houver autorização dos docentes.



Outra mudança é a retomada das notas de conduta. As regras também preveem a possibilidade de expulsão em casos graves de violência, assédio e bullying.



“A ordem não deve reinar apenas nas ruas, mas também voltar às nossas escolas, às nossas salas de aula”, declarou Fujimori durante uma visita a uma escola em Lima, capital peruana.



As novas diretrizes serão aplicadas às escolas públicas de ensino fundamental e médio. As instituições privadas, por sua vez, poderão manter seus próprios critérios sobre a apresentação pessoal dos estudantes.



A proposta provocou críticas de organizações feministas e de direitos humanos. Entidades questionam a eficácia de restrições à aparência dos alunos para combater a violência no ambiente escolar e classificam as medidas como autoritárias.



O texto ainda passará por consulta pública antes da implementação definitiva, prevista para depois da publicação oficial. O governo defende que as mudanças são necessárias para restabelecer a ordem nas instituições de ensino.