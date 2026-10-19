A JAXA espera que a missão revele como Marte e suas duas luas se formaramYuichi Yamazaki / AFP
Japão lança foguete para primeira missão mundial a uma lua de Marte
A operação levará a sonda MMX ao sistema marciano para estudar seus satélites e trazer material à Terra
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O presidente americano endossou candidatura do líder israelense à reeleição; será a primeira eleição desde o ataque do Hamas, em 2023
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