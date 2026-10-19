A JAXA espera que a missão revele como Marte e suas duas luas se formaram - Yuichi Yamazaki / AFP

A JAXA espera que a missão revele como Marte e suas duas luas se formaramYuichi Yamazaki / AFP

Publicado 19/10/2026 20:01

Cientistas japoneses lançaram uma nave espacial que aspira ser a primeira a coletar amostras de uma das luas de Marte, o que pode ajudar a desvendar as origens do Sistema Solar e da vida na Terra.

O foguete H3, que transporta a sonda não tripulada Martian Moons eXploration (MMX), decolou do Centro Espacial de Tanegashima nesta terça-feira, 20, às 4h41 locais (16h41 de segunda no horário de Brasília), segundo uma transmissão ao vivo divulgada pela Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (JAXA).

Se a operação for bem-sucedida, a nave deverá chegar em agosto do próximo ano a Fobos, a maior lua do Planeta Vermelho.

Em seguida, pousará no satélite por um período de até três anos para coletar pelo menos dez gramas de materiais de sua superfície.

A missão, que pretende realizar a primeira viagem de ida e volta a essa região da órbita de Marte, é resultado de uma colaboração com agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa, além de várias universidades e empresas de tecnologia.

Os participantes esperam que o projeto estabeleça as bases para uma futura exploração humana do Planeta Vermelho.

A JAXA espera que a missão revele como Marte e suas duas luas se formaram, um elemento fundamental para compreender o nascimento do Sistema Solar. Uma das teorias sobre a origem das luas marcianas, conhecida como hipótese do "grande impacto", sustenta que elas se formaram após a colisão de um corpo celeste com Marte.

Já a hipótese da "captura" propõe que as luas são asteroides atraídos pela gravidade de Marte.

Determinar qual das teorias está correta ajudará a revelar "como poderia ter surgido um ambiente habitável nos planetas terrestres", afirmou a agência japonesa, em referência aos quatro planetas mais próximos do Sol: Mercúrio, Vênus, Terra e Marte.

A JAXA informou que a missão também explorará a possibilidade de utilizar Fobos como uma "estação espacial natural", ao estabelecer os requisitos para uma viagem de ida e volta a Marte, algo "essencial para a exploração tripulada de Marte".

A nave também observará a outra lua marciana, Deimos, embora não pouse nela.

O desenvolvimento das estruturas de pouso da nave foi particularmente difícil, já que a gravidade em Fobos é extremamente baixa, disseram cientistas da JAXA.

Não é a primeira vez que o Japão traz amostras do espaço: em 2020, uma missão retornou à Terra com 5,4 gramas de rochas e areia coletadas em um asteroide a centenas de milhões de quilômetros do planeta.