Número de vítimas e causas do incidente não foram informadas - CBC via Reuters

Número de vítimas e causas do incidente não foram informadasCBC via Reuters

Publicado 18/10/2026 18:26





Em pronunciamento televisionado, Carney afirmou que os militares participavam de um treinamento na Base das Forças Canadenses de Wainwright quando o incêndio começou. Segundo ele, as famílias das vítimas já foram notificadas. O governo determinou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro nos prédios federais em homenagem aos mortos.



Entre os militares atingidos estão reservistas e integrantes da Infantaria Ligeira Canadense da Princesa Patrícia, um dos regimentos mais tradicionais do país. O número exato de feridos ainda não foi divulgado.



A operação de resgate mobilizou 22 ambulâncias, seis aviões e dois helicópteros, com apoio da província vizinha de Saskatchewan. O incêndio começou em uma área de treinamento da base e se espalhou para regiões rurais próximas, impulsionado por ventos com rajadas de até 100 km/h. As chamas foram controladas ainda na noite de sábado, sem necessidade de retirar moradores de suas casas.



As Forças Armadas canadenses afirmaram que não há indícios de terrorismo, mas as causas do incêndio continuam sob investigação A Polícia Montada Real Canadense participa da apuração.



O ministro da Defesa, David McGuinty, afirmou que as autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias do episódio. O governo de Alberta também convocou seu comitê de gerenciamento de emergências para coordenar a resposta.

Quatro militares morreram e dezenas ficaram gravemente feridos no incêndio que atingiu uma base militar na província de Alberta, no Canadá , no sábado, informou neste domingo o primeiro-ministro canadense, Mark Carney. O chefe de governo classificou o episódio como uma das piores tragédias em tempos de paz para as Forças Armadas do país em território nacional.Em pronunciamento televisionado, Carney afirmou que os militares participavam de um treinamento na Base das Forças Canadenses de Wainwright quando o incêndio começou. Segundo ele, as famílias das vítimas já foram notificadas. O governo determinou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro nos prédios federais em homenagem aos mortos.Entre os militares atingidos estão reservistas e integrantes da Infantaria Ligeira Canadense da Princesa Patrícia, um dos regimentos mais tradicionais do país. O número exato de feridos ainda não foi divulgado.A operação de resgate mobilizou 22 ambulâncias, seis aviões e dois helicópteros, com apoio da província vizinha de Saskatchewan. O incêndio começou em uma área de treinamento da base e se espalhou para regiões rurais próximas, impulsionado por ventos com rajadas de até 100 km/h. As chamas foram controladas ainda na noite de sábado, sem necessidade de retirar moradores de suas casas.As Forças Armadas canadenses afirmaram que não há indícios de terrorismo, mas as causas do incêndio continuam sob investigação A Polícia Montada Real Canadense participa da apuração.O ministro da Defesa, David McGuinty, afirmou que as autoridades trabalham para esclarecer as circunstâncias do episódio. O governo de Alberta também convocou seu comitê de gerenciamento de emergências para coordenar a resposta.

Votação antecipada do referendo



O incêndio afetou ainda a votação antecipada para o referendo de segunda-feira, que decidirá se Alberta deve iniciar um processo que poderá levar à independência do Canadá. Um local de votação em Wainwright foi fechado antecipadamente no sábado, e as autoridades eleitorais informaram que as urnas e os materiais foram transportados em segurança.