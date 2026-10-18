Número de vítimas e causas do incidente não foram informadas - CBC via Reuters

Número de vítimas e causas do incidente não foram informadasCBC via Reuters

Publicado 18/10/2026 11:20

O ministro da Defesa canadense, David McGuinty, informou na noite de sábado (17) sobre a existência de "mortos e feridos" após um incidente em uma base militar no oeste do Canadá, sem fornecer mais detalhes sobre o ocorrido.

O primeiro-ministro, Mark Carney, escreveu no X que foi registrado "um incidente grave que provocou um grande incêndio" na base de Wainwright, na província de Alberta.

"Lamento informar que houve mortos e feridos como resultado de um incidente na base", declarou o ministro da Defesa em uma coletiva de imprensa.

Nem McGuinty nem Carney forneceram detalhes sobre o número de vítimas ou sobre a natureza do incidente. O ministro da Defesa limitou-se a dizer que mais informações seriam divulgadas "nas próximas horas e dias".

Um médico de um hospital na cidade de Edmonton, localizada cerca de 200 quilômetros a noroeste da instalação militar, declarou à emissora pública CBC que o centro de saúde de Wainwright estava "completamente sobrecarregado" devido à quantidade de pacientes que necessitavam de atendimento.

"São mais pacientes do que qualquer um de nós gostaria de contabilizar neste momento", afirmou o doutor Warren Thirsk. "É um desastre. É um desastre que ocorre uma vez a cada 15 a 25 anos", acrescentou.

O Distrito Municipal de Wainwright publicou nas redes sociais que o incêndio havia "se espalhado rapidamente devido aos ventos fortes".

Mais tarde, informou que o fogo estava "sob controle neste momento", mas as equipes de bombeiros continuariam monitorando a área.

Carney disse que o governo estava trabalhando em estreita colaboração com autoridades de Alberta e autoridades locais.

O incêndio também interrompeu a votação antecipada, que antecede o referendo de segunda-feira sobre uma futura consulta para determinar se Alberta deseja se tornar independente do Canadá.

O órgão de Alberta responsável pela supervisão das eleições provinciais informou que o local de votação antecipada em Wainwright foi fechado.