Número de vítimas e causas do incidente não foram informadasCBC via Reuters
Incêndio em base militar no Canadá deixa mortos e feridos
Ministro da Defesa informou sobre 'grave incidente' e que mais informações serão divulgadas em breve; hospital próximo à instalação declarou estar sobrecarregado
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Prédio que sobreviveu a duas guerras é destruído em protesto na França
País avalia os danos após distúrbios sem precedentes em manifestações contra o custo de vida
Padre morre ao ser atingido por cruz em igreja no Equador
Acidente ocorreu durante missa em Guayaquil e foi registrado por uma transmissão ao vivo da celebração
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Mehrdad Ajlaqi recebeu 237 votos no Parlamento e prometeu reforçar a chamada Frente de Resistência, formada por grupos armados contrários a Israel
Trump promete 'poderes inacreditáveis' e busca mobilização dos republicanos
Presidente dos EUA se colocou no centro da campanha eleitoral do país; em novembro, os americanos elegem deputados e senadores
'Tomamos a Bastilha': Protestos contra o custo de vida agitam a França
Cerca de 800 mil manifestantes foram às ruas de todo país; cerca de 400 pessoas foram detidas segundo balanço inicial das autoridades
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