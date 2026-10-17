Donald Trump exaltou o poder que tem durante comício do Partido RepublicanoJim Watson / AFP
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Presidente dos EUA se colocou no centro da campanha eleitoral do país; em novembro, os americanos elegem deputados e senadores
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