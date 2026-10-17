Iniciativa representa mais um revés da administração Trump para o líder ucraniano - Jim Watson / AFP

Iniciativa representa mais um revés da administração Trump para o líder ucranianoJim Watson / AFP

Publicado 17/10/2026 11:16





Dois dias antes de o texto entrar em vigor, o líder octogenário assinou uma ordem executiva anulando as sanções e tarifas previstas na referida lei, que leva o nome de seu idealizador, o falecido senador republicano Lindsey Graham, um fervoroso defensor da causa ucraniana.



A iniciativa representa mais um revés da administração Trump para o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, que considerou, neste sábado, que essa decisão "premia" o presidente russo, Vladimir Putin.



"Nos Estados Unidos, tomou-se a lamentável decisão de descartar completamente a Lei Lindsey Graham, que deveria exercer uma pressão eficaz sobre a Rússia para acabar com esta guerra. Essa lei poderia ter ajudado enormemente, e ainda pode!", escreveu Zelensky nas redes sociais.



"O fato de os Estados Unidos abrirem mão das sanções, de a pressão sobre o agressor ser reduzida e de Putin ser recompensado financeiramente só serve para incentivá-lo a continuar atacando", criticou.



A lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos autorizava o magnata republicano a impor tarifas de até 100% aos principais compradores de petróleo e gás russos, incluindo Índia e China.



A medida também visava Putin e outras autoridades de alto escalão, assim como o setor de defesa russo e a chamada "frota fantasma" de navios-tanque, que Moscou tem utilizado para contornar as sanções ocidentais impostas devido à sua ofensiva na Ucrânia, em curso desde 2022.



"Conforme descrito na seção 4 desta ordem, deixo sem efeito a aplicação de tais sanções, restrições e tarifas previstas na Lei Graham", diz a ordem assinada por Trump, que invoca "os interesses nacionais dos Estados Unidos".



Moscou não demorou a celebrar a decisão neste sábado, por meio de Kirill Dmitriev, emissário de Putin que, nos últimos meses, participou de conversas diretas com os representantes americanos Steve Witkoff e Jared Kushner para discutir o futuro do conflito na Ucrânia.



"A suspensão da Lei Graham pela administração Trump é um momento importante e verdadeiramente histórico", afirmou Dmitriev em suas redes sociais.



O republicano recuou nas sanções contra Moscou após chegar, ainda neste mês, a um acordo com Putin para que a Rússia abasteça os mercados americano e mundial com diesel, em troca de um alívio nas sanções americanas.



Tudo isso ocorre a poucas semanas das eleições de meio de mandato de 3 de novembro nos Estados Unidos, onde cresceu o descontentamento popular com a alta dos preços dos combustíveis, decorrente da guerra com o Irã iniciada em fevereiro pelos exércitos americano e israelense. Trump coloca em jogo a maioria republicana no Congresso.



Dmitriev afirmou, a esse respeito, que a aplicação da lei Graham teria causado "sérios danos, antes de tudo, à economia dos Estados Unidos e aos mercados globais". Moscou saudou, neste sábado (17), a decisão do presidente americano, Donald Trump , de bloquear uma lei recentemente aprovada pelo Congresso, que previa um amplo conjunto de sanções contra o setor energético russo.Dois dias antes de o texto entrar em vigor, o líder octogenário assinou uma ordem executiva anulando as sanções e tarifas previstas na referida lei, que leva o nome de seu idealizador, o falecido senador republicano Lindsey Graham, um fervoroso defensor da causa ucraniana.A iniciativa representa mais um revés da administração Trump para o líder ucraniano, Volodimir Zelensky, que considerou, neste sábado, que essa decisão "premia" o presidente russo, Vladimir Putin."Nos Estados Unidos, tomou-se a lamentável decisão de descartar completamente a Lei Lindsey Graham, que deveria exercer uma pressão eficaz sobre a Rússia para acabar com esta guerra. Essa lei poderia ter ajudado enormemente, e ainda pode!", escreveu Zelensky nas redes sociais."O fato de os Estados Unidos abrirem mão das sanções, de a pressão sobre o agressor ser reduzida e de Putin ser recompensado financeiramente só serve para incentivá-lo a continuar atacando", criticou.A lei aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos autorizava o magnata republicano a impor tarifas de até 100% aos principais compradores de petróleo e gás russos, incluindo Índia e China.A medida também visava Putin e outras autoridades de alto escalão, assim como o setor de defesa russo e a chamada "frota fantasma" de navios-tanque, que Moscou tem utilizado para contornar as sanções ocidentais impostas devido à sua ofensiva na Ucrânia, em curso desde 2022."Conforme descrito na seção 4 desta ordem, deixo sem efeito a aplicação de tais sanções, restrições e tarifas previstas na Lei Graham", diz a ordem assinada por Trump, que invoca "os interesses nacionais dos Estados Unidos".Moscou não demorou a celebrar a decisão neste sábado, por meio de Kirill Dmitriev, emissário de Putin que, nos últimos meses, participou de conversas diretas com os representantes americanos Steve Witkoff e Jared Kushner para discutir o futuro do conflito na Ucrânia."A suspensão da Lei Graham pela administração Trump é um momento importante e verdadeiramente histórico", afirmou Dmitriev em suas redes sociais.O republicano recuou nas sanções contra Moscou após chegar, ainda neste mês, a um acordo com Putin para que a Rússia abasteça os mercados americano e mundial com diesel, em troca de um alívio nas sanções americanas.Tudo isso ocorre a poucas semanas das eleições de meio de mandato de 3 de novembro nos Estados Unidos, onde cresceu o descontentamento popular com a alta dos preços dos combustíveis, decorrente da guerra com o Irã iniciada em fevereiro pelos exércitos americano e israelense. Trump coloca em jogo a maioria republicana no Congresso.Dmitriev afirmou, a esse respeito, que a aplicação da lei Graham teria causado "sérios danos, antes de tudo, à economia dos Estados Unidos e aos mercados globais".

Zelensky olha cada vez mais para Bruxelas

Desde que Trump e Putin chegaram a um acordo sobre o diesel, as relações entre Kiev e Washington deterioraram-se rapidamente.



Zelensky criticou o pacto, enquanto as forças ucranianas retomaram os bombardeios contra refinarias russas em represália aos ataques cada vez mais frequentes de Moscou, especialmente contra a capital, Kiev. Essa resposta ucraniana irritou o presidente americano.



Cada vez mais compelido a voltar-se para seus parceiros europeus, Zelensky esteve em Bruxelas na sexta-feira para solicitar aos aliados mais de 70 bilhões de dólares (cerca de R$ 355 bilhões) adicionais para financiar o esforço de guerra em 2027.



"A Ucrânia fez o seu pedido. É muito cedo para estabelecer um valor", ponderou o presidente francês em fim de mandato, Emmanuel Macron, reiterando, no entanto, que os europeus "não abandonarão" Kiev.



A semana foi particularmente difícil para o líder ucraniano, que denunciou restrições no uso dos serviços de satélite da SpaceX, empresa de Elon Musk, fundamentais para o sistema de defesa contra os projéteis russos.



Evitando qualquer crítica direta, o mandatário disse em Bruxelas que sua equipe está "em negociações" com os negociadores americanos para uma possível reunião nos próximos dias.