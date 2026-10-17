Leão foi considerado 'apto para receber alta hospitalar'AFP
Seu médico pessoal e cirurgião havia afirmado, em um comunicado separado, que Leão foi considerado "apto para receber alta hospitalar" com base nos resultados de exames de sangue e em uma radiografia de tórax realizada na manhã deste sábado, além de uma avaliação de seu estado clínico.
Leão, de 71 anos, teve o lobo inferior do pulmão direito removido depois que médicos identificaram um nódulo com suspeita de câncer. A cirurgia confirmou que ele tinha adenocarcinoma, o tipo mais comum de câncer de pulmão.
Desde a cirurgia de terça-feira, que confirmou o diagnóstico de câncer, Leão tem dado fortes sinais de boa recuperação, incluindo a realização de um telefonema com o presidente russo Vladimir Putin, reuniões com assessores de alto escalão e a celebração de missa na capela do hospital.
Recuperação
Em novo comunicado, o Vaticano informou que Leão XIV apresenta uma "evolução pós-operatória normal" e que os exames de sangue e radiografia torácica estão "dentro da normalidade". O pontífice também começou a andar em seu quarto e fez exercícios de fisioterapia respiratória, segundo o comunicado, que cita os médicos do papa.
Papa pede cessar-fogo em região do sul da Ucrânia
Ele pediu a Putin "uma trégua para permitir o fornecimento de ajuda humanitária e médica e a retirada voluntária e segura da população civil" de Oleshki, cidade ucraniana situada entre os dois exércitos em guerra, às margens do rio Dnieper, informou o Vaticano nesta sexta-feira.
Ucrânia e Rússia reconhecem a crise humanitária nessa área da região de Kherson, mas se acusam mutuamente de dificultar o fornecimento de alimentos e as operações de retirada de civis. Por sua vez, Putin deu ao papa "uma explicação muito detalhada sobre a responsabilidade do regime de Kiev pela difícil situação humanitária", informou o Kremlin.
"Foi acordado que ambas as partes coordenariam esforços" para "criar condições que garantam a segurança da população da cidade e facilitem o fornecimento de bens essenciais", acrescentou a Presidência russa, segundo a qual Putin desejou ao papa uma "rápida recuperação".
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