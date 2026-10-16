Papa Leão XIV se recupera após cirurgia para retirada de tumor no pulmão - Alberto Pizzoli / AFP

Papa Leão XIV se recupera após cirurgia para retirada de tumor no pulmãoAlberto Pizzoli / AFP

Publicado 16/10/2026 16:45





Ele pediu a Putin "uma trégua para permitir o fornecimento de ajuda humanitária e médica e a retirada voluntária e segura da população civil" de Oleshki, cidade ucraniana situada entre os dois exércitos em guerra, às margens do rio Dnieper, informou o Vaticano nesta sexta-feira.



Ucrânia e Rússia reconhecem a crise humanitária nessa área da região de Kherson, mas se acusam mutuamente de dificultar o fornecimento de alimentos e as operações de retirada de civis. Por sua vez, Putin deu ao papa "uma explicação muito detalhada sobre a responsabilidade do regime de Kiev pela difícil situação humanitária", informou o Kremlin.



"Foi acordado que ambas as partes coordenariam esforços" para "criar condições que garantam a segurança da população da cidade e facilitem o fornecimento de bens essenciais", acrescentou a Presidência russa, segundo a qual Putin desejou ao papa uma "rápida recuperação".



Mais cedo, o pontífice celebrou uma missa. Nas primeiras imagens divulgadas pelo Vaticano desde a operação, Leão XIV, de 71 anos, aparece diante de um altar improvisado em um quarto no 10º andar do Hospital Gemelli, de Roma.



A missa foi acompanhada, entre outras pessoas, por parte da equipe médica do hospital e integrantes da polícia, afirmou a secretaria de imprensa do Vaticano. O Papa Leão XIV pediu, nesta sexta-feira (16), ao presidente russo, Vladimir Putin, um cessar-fogo em uma região do sul da Ucrânia, durante uma conversa por telefone do hospital onde se recupera de uma cirurgia de câncer de pulmão. Ele pediu a Putin "uma trégua para permitir o fornecimento de ajuda humanitária e médica e a retirada voluntária e segura da população civil" de Oleshki, cidade ucraniana situada entre os dois exércitos em guerra, às margens do rio Dnieper, informou o Vaticano nesta sexta-feira.Ucrânia e Rússia reconhecem a crise humanitária nessa área da região de Kherson, mas se acusam mutuamente de dificultar o fornecimento de alimentos e as operações de retirada de civis. Por sua vez, Putin deu ao papa "uma explicação muito detalhada sobre a responsabilidade do regime de Kiev pela difícil situação humanitária", informou o Kremlin."Foi acordado que ambas as partes coordenariam esforços" para "criar condições que garantam a segurança da população da cidade e facilitem o fornecimento de bens essenciais", acrescentou a Presidência russa, segundo a qual Putin desejou ao papa uma "rápida recuperação".Mais cedo, o pontífice celebrou uma missa. Nas primeiras imagens divulgadas pelo Vaticano desde a operação, Leão XIV, de 71 anos, aparece diante de um altar improvisado em um quarto no 10º andar do Hospital Gemelli, de Roma.A missa foi acompanhada, entre outras pessoas, por parte da equipe médica do hospital e integrantes da polícia, afirmou a secretaria de imprensa do Vaticano.

Agradecimento



O pontífice "agradeceu a todos os funcionários, médicos, enfermeiros e auxiliares, pelo seu serviço", por cuidarem dos doentes e, "em particular, evidentemente, pelo cuidado, atenção e tratamento que lhe dispensaram nestes dias", afirma um comunicado.



O papa deve rezar o Ângelus no próximo domingo, mas uma fonte da Santa Sé não confirmou se ele o fará do hospital ou do Vaticano. Tradicionalmente, o pontífice recita esta oração todos os domingos da janela do Palácio Apostólico, que tem vista para a Praça de São Pedro, diante de milhares de fiéis.



O primeiro papa americano foi internado na terça-feira no Hospital Gemelli, onde passou por uma cirurgia para retirar um tumor cancerígeno do pulmão direito. Segundo os médicos, a recuperação evolui favoravelmente.



Na quinta-feira, a equipe médica afirmou que uma radiografia do tórax indicava "boa recuperação do pulmão operado". Nesta sexta-feira, os médicos do papa ressaltaram "uma melhora constante de seu estado geral".



"As sessões de fisioterapia respiratória prosseguiram", explicaram, e Leão XIV está fazendo suas "atividades cotidianas normais com total autonomia". Eles aguardam os resultados de outros exames médicos para determinar se o câncer se espalhou e precisa de tratamento. "Ele está com bom ânimo, isso é claro", afirmou uma fonte do Vaticano.

"Dias melhores virão"



A secretaria de imprensa não informou quando o papa receberá alta hospitalar e limitou-se a repetir que os médicos, antes da operação, avaliaram que ele precisaria de aproximadamente uma semana de recuperação.



O pontífice tinha uma viagem prevista para Uruguai, Argentina e Peru, de 6 a 17 de novembro. O Vaticano não informou se o deslocamento está confirmado.



Caso o papa tenha que recitar o Ângelus da janela do Hospital Gemelli, não será o primeiro a fazê-lo. Em 6 de fevereiro de 2005, João Paulo II, com 84 anos, apareceu na janela do centro médico quando se recuperava de problemas respiratórios. Um ajudante, ao seu lado, leu o Ângelus. Em 11 de julho de 2021, o papa Francisco, que então tinha 84 anos, também rezou da janela do hospital depois de passar por uma operação no intestino.



Nesta sexta-feira, o Vaticano publicou uma seleção de cartas e desenhos enviados por crianças do hospital. Em um deles aparece uma árvore "para o papa Leão", com grama, sol e nuvens. Em uma carta, uma jovem de 18 anos escreveu: "Dias melhores virão para nós dois".



Um menino de sete anos chamado Angelo escreveu que ele também ficou no 10º andar do Hospital Gemelli durante os últimos 36 dias para passar por uma operação na cabeça. "Minha mãe e eu rezamos por você todas as noites", escreveu. "Espero que você se recupere em breve".