Caixas de iPhones e perfumes caíram ao mar após um navio naufragar - Reprodução / Redes sociais

Caixas de iPhones e perfumes caíram ao mar após um navio naufragarReprodução / Redes sociais

Publicado 17/10/2026 10:48





Circulam nas redes imagens de pescadores recolhendo centenas de caixas de iPhones e perfumes que caíram ao mar após um navio naufragar em Ormuz.



Segundo o jornal britânico The Telegraph, a embarcação GFS Prife, registrada em Singapura, afundou na quarta-feira, 14, após um incêndio a bordo. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRG) informou que o navio teria sido desviado para uma rota "não autorizada e perigosa" e acabou atingindo uma mina marítima.



O incêndio fez com que os mais de 2,5 mil contêineres a bordo afundassem e a carga de iPhones e perfumes ficou à deriva. Ainda segundo o jornal, todos os 21 tripulantes foram resgatados sem ferimentos.



O GFS Pride foi o segundo navio a afundar em 24 horas na região, mas apenas o terceiro desde o início da guerra. Estreito de Ormuz , um dos grandes protagonistas da guerra entre Estados Unidos e Irã, rota marítima por onde escoa um quinto da produção de petróleo global, chamou a atenção internacional esta semana por um motivo diferente.Circulam nas redes imagens de pescadores recolhendo centenas de caixas de iPhones e perfumes que caíram ao mar após um navio naufragar em Ormuz.Segundo o jornal britânico The Telegraph, a embarcação GFS Prife, registrada em Singapura, afundou na quarta-feira, 14, após um incêndio a bordo. A Marinha da Guarda Revolucionária Islâmica (IRG) informou que o navio teria sido desviado para uma rota "não autorizada e perigosa" e acabou atingindo uma mina marítima.O incêndio fez com que os mais de 2,5 mil contêineres a bordo afundassem e a carga de iPhones e perfumes ficou à deriva. Ainda segundo o jornal, todos os 21 tripulantes foram resgatados sem ferimentos.O GFS Pride foi o segundo navio a afundar em 24 horas na região, mas apenas o terceiro desde o início da guerra.

Trump rejeita plano apresentado pelo Irã para reabrir Ormuz

O Irã apresentou aos Estados Unidos um plano para reabrir o Estreito de Ormuz, informou Teerã no dia 25 de setembro. Horas depois, no entanto, informações davam conta de que o presidente Donald Trump teria rejeitado a proposta.

A via marítima, chave para o comércio mundial de petróleo, é um elemento central do conflito entre Estados Unidos e Irã, que se encontra em um impasse, após quase sete meses de guerra.



O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, anunciou hoje que seu país apresentou a Washington um plano para reabrir Ormuz em um prazo de sete dias. "Se as condições necessárias forem cumpridas, o estreito poderá ser reaberto, e o trânsito marítimo habitual, restabelecido em sete dias", declarou na sede da ONU, em Nova York.



"A decisão cabe agora aos Estados Unidos. O Irã não admite coerção, ameaças ou intimidação. Não abrirá mão de seus direitos soberanos por pressão", enfatizou o chanceler.



Horas após essas declarações, o Wall Street Journal citou funcionários americanos segundo os quais Trump havia rejeitado a proposta. De acordo com o artigo, o presidente estava cético quanto à possibilidade de Teerã atender às suas exigências.



Trump publicou na plataforma Truth Social uma imagem de um mapa no qual o Estreito de Ormuz aparecia dentro de um círculo, com a legenda "Estreito Trump".



Antes disso, a imprensa havia indicado que a proposta iraniana contemplava a interrupção de todas as hostilidades no Oriente Médio por sete dias, incluindo o Líbano. Também estava prevista a liberação de ativos iranianos congelados, avaliados em pelo menos 12 bilhões de dólares (R$ 62 bilhões), assim como a suspensão das sanções ao petróleo iraniano e o fim do bloqueio naval americano contra o Irã. No sétimo dia de trégua, o Irã reabriria o estreito.



Estados Unidos e Irã assinaram em junho um protocolo de acordo destinado a pôr fim à guerra, reabrir o Estreito de Ormuz e, posteriormente, abrir negociações sobre o delicado capítulo do programa nuclear iraniano. Mas o texto teve diferentes interpretações por ambas as partes, motivo pelo qual as hostilidades no estreito foram retomadas.



O Irã exige que os navios que desejarem cruzá-lo obtenham uma autorização, alegando razões de segurança e soberania.