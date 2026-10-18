Donald Trump elogiou Netanyahu como um líder "forte, corajoso e brilhante" - Molly Riley / Casa Branca

Donald Trump elogiou Netanyahu como um líder "forte, corajoso e brilhante" Molly Riley / Casa Branca

Publicado 18/10/2026 13:24

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reforçou apoio à reeleição do primeiro-ministro de Israel , Benjamin Netanyahu, e ameaçou intensificar as ações contra o Irã caso Teerã não mude de postura. Em publicação na Truth Social, dirigida ao povo israelense, o republicano afirmou que Netanyahu é o único líder capaz de manter a parceria com Washington no enfrentamento à República Islâmica.

"Peço que esta carta seja considerada uma expressão do meu apoio completo e irrestrito a Bibi Netanyahu em sua próxima campanha pela reeleição como primeiro-ministro de Israel", escreveu Trump, acrescentando que o premiê "nunca decepcionará" os israelenses.

Os israelenses irão às urnas em 27 de outubro, nas primeiras eleições nacionais desde o ataque do Hamas contra Israel, em 2023.

O presidente americano elogiou Netanyahu como um líder "forte, corajoso e brilhante" e afirmou que ele resistiu à oposição, inclusive dentro de Israel. Segundo Trump, o premiê demonstrou capacidade de enfrentar momentos difíceis e se tornou ainda mais forte diante das pressões políticas.

Na frente geopolítica, Trump acusou o Irã de ameaçar Israel e os Estados Unidos há décadas e afirmou que o país foi "sistematicamente destruído, tanto militar quanto financeiramente". O republicano advertiu que, caso Teerã não altere rapidamente seu comportamento, Washington poderá ampliar as operações. "Em breve concluiremos o trabalho", ameaçou.

Trump também vinculou a continuidade da cooperação americana à permanência de Netanyahu no poder. "Se Israel tiver o líder errado, o que significa qualquer pessoa que não seja Bibi, os Estados Unidos terão de fazer esse trabalho sozinhos, e não estou disposto a isso", declarou.

O presidente afirmou ainda que Netanyahu tem sido um importante parceiro na busca pela paz e no combate ao Irã, ressaltando que esse é o tipo de liderança que Washington espera de Israel.