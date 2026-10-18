Donald Trump elogiou Netanyahu como um líder "forte, corajoso e brilhante" Molly Riley / Casa Branca
Trump reforça apoio à Netanyahu e ameaça ampliar ações contra o Irã
O presidente americano endossou candidatura do líder israelense à reeleição; será a primeira eleição desde o ataque do Hamas, em 2023
Trump defende aliviar sanções à Rússia e acusa Zelensky por diesel
Presidente dos Estados Unidos afirmou que busca manter Moscou nas negociações de paz
Incêndio no Canadá deixa quatro mortos e dezenas de feridos
Primeiro-ministro classificou o episódio como uma das piores tragédias em tempos de paz para as Forças Armadas do país
Trump reforça apoio à Netanyahu e ameaça ampliar ações contra o Irã
O presidente americano endossou candidatura do líder israelense à reeleição; será a primeira eleição desde o ataque do Hamas, em 2023
Rússia e Ucrânia trocam ataques contra infraestruturas energéticas
Trump anunciou cessar-fogo no último domingo mas bombardeios continuam; milhares de pessoas estão sem eletricidade
Papa saúda multidão no Vaticano pela primeira vez após cirurgia
Pontífice apareceu na janela do Palácio Apostólico para oração neste domingo (18); Leão XIV recebeu alta no sábado (17)
Incêndio em base militar no Canadá deixa mortos e feridos
Ministro da Defesa informou sobre 'grave incidente' e que mais informações serão divulgadas em breve; hospital próximo à instalação declarou estar sobrecarregado
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.