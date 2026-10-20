Mais de 2.500 pessoas foram detidas durante os protestos deste fim de semana na França - Sebastien Salom-Gomis / AFP

Mais de 2.500 pessoas foram detidas durante os protestos deste fim de semana na FrançaSebastien Salom-Gomis / AFP

Publicado 20/10/2026 12:28





A segunda maior economia da União Europeia viveu no último sábado (17) alguns dos seus piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos, a apenas seis meses de o país escolher o sucessor do presidente de centro-direita Emmanuel Macron.



As imagens de confrontos, de edifícios públicos incendiados e de saques em lojas correram o mundo, e levaram vários países, entre eles Estados Unidos, China e Alemanha, a pedir vigilância redobrada a seus cidadãos que vivem na França.



As autoridades, acusadas de ter mobilizado um dispositivo policial insuficiente, decretaram nesta segunda-feira (19) toques de recolher noturnos em bairros de cidades como Paris, Lyon, Bordeaux, Lille e Nice.



"Durante parte da noite havia helicópteros sobrevoando a área e verificando se não havia pequenos grupos se formando", disse à reportagem Sylvain Courant, morador do bairro de Les Halles em Paris. "É um pouco opressivo", acrescentou.



O primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, anunciou "novos toques de recolher" para a noite desta terça-feira "onde a situação assim o exigir", depois de considerar que essas medidas "contribuíram para a calma".

Os tribunais franceses começaram a julgar, nesta terça-feira (20), os detidos durante os distúrbios nos protestos do fim de semana . Para controlar a situação e retomar completamente o controle, o governo anunciou uma nova noite de toques de recolher em diversas cidades do país.A segunda maior economia da União Europeia viveu no último sábado (17) alguns dos seus piores episódios de violência nas ruas dos últimos anos, a apenas seis meses de o país escolher o sucessor do presidente de centro-direita Emmanuel Macron.As imagens de confrontos, de edifícios públicos incendiados e de saques em lojas correram o mundo, e levaram vários países, entre eles Estados Unidos, China e Alemanha, a pedir vigilância redobrada a seus cidadãos que vivem na França.As autoridades, acusadas de ter mobilizado um dispositivo policial insuficiente, decretaram nesta segunda-feira (19) toques de recolher noturnos em bairros de cidades como Paris, Lyon, Bordeaux, Lille e Nice."Durante parte da noite havia helicópteros sobrevoando a área e verificando se não havia pequenos grupos se formando", disse à reportagem Sylvain Courant, morador do bairro de Les Halles em Paris. "É um pouco opressivo", acrescentou.O primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, anunciou "novos toques de recolher" para a noite desta terça-feira "onde a situação assim o exigir", depois de considerar que essas medidas "contribuíram para a calma".

"Como se proteger de um coquetel Molotov?"

Das mais de 2.500 pessoas detidas, 123 estão na prisão, seja à espera de julgamento ou já cumprindo as primeiras condenações, indicou o ministro da Justiça, Gérald Darmanin, à rádio Europe 1.



Vários detidos à margem das manifestações antes do surto de violência de sábado compareceram na segunda-feira diante dos tribunais. As pessoas envolvidas nos fatos mais graves o farão a partir desta terça-feira.



Manuel é um dos primeiros. O trabalhador temporário de 21 anos afirmou que viajou do centro da França "por impulso" a Paris para celebrar seu aniversário com a namorada, organizando um churrasco. Para o cozinheiro sem antecedentes criminais, isso explica o conteúdo da sua bolsa quando foi revistado antes da manifestação: garrafas de vidro, trapos, isqueiro. O "equipamento perfeito" para um coquetel Molotov, segundo o promotor.



Dois vídeos recuperados em celulares colocam em dúvida a versão de Manuel. Neles, ele tenta, sem muito sucesso, lançar esses artefatos incendiários. Outra prova contra ele: dias antes, ele perguntou ao ChatGPT: "Como se proteger de um coquetel Molotov?".



"Para mim, uma manifestação tem que ser pacífica", assegurou o acusado, que seguiu diretamente para a prisão para cumprir uma pena definitiva de dois meses.



"Gênios"



Entre os condenados na segunda-feira, há também um jovem de 18 anos, que afirmou não conseguir encontrar estágio, uma estudante de 19 anos e um trabalhador temporário de 20, que quer se tornar guia de montanha.



As autoridades atribuem os distúrbios a "pequenos grupos de extrema esquerda", que se voltam contra os símbolos do Estado. A polícia prendeu um homem fichado como ativista de extrema esquerda por incendiar a Prefeitura de Limoges, informou a Promotoria.



Quanto aos autores dos saques, as autoridades acusam "criminosos oportunistas". A polícia montou um dispositivo para identificá-los nos vídeos publicados nas redes sociais porque, como ironizou primeiro-ministro Sébastien Lecornu na segunda-feira, são "gênios" que roubaram sem cobrir o rosto.



No Centro de Coordenação Operacional de Segurança (CCOS) dos transportes parisienses, dez pessoas tentam reconhecer os autores dos saques a partir de vídeos nas redes sociais e de câmeras de segurança. Sentado em uma cadeira estilo gamer, Bruno observa uma das dez telas instaladas à sua frente. Com o mouse na mão, concentra-se em um breve vídeo: está convencido de ter identificado um grupo de saqueadores.



Ao término desse rastreamento digital, as constatações são transmitidas aos investigadores em campo. "A pessoa pode dizer: 'Não, não sou eu', mas se vemos o rosto dela no vídeo...", explica uma responsável.