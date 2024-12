Taninho Toledo - ArquivoODia

Publicado 19/12/2024 15:31 | Atualizado 19/12/2024 15:32

Natividade- O ministro Kássio Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou recurso especial interposto pela defesa do candidato mais votado em Natividade no último pleito, Marcos Antônio Toledo- Taninho ( União), e manteve os efeitos da decisão do TRE- Tribunal Regional Eleitoral que, reformou sentença da 43ª Zona Eleitoral, definindo inelegibilidade, com o município vindo a ter uma nova eleição para a prefeitura.



Enquanto isto, a Prefeitura de Natividade, deverá ser assumida interinamente pelo presidente da Câmara de Vereadores – a ser escolhido por seus pares na sessão de posse, no próximo dia 01/01/2025 – até que haja uma decisão final, para a qual não há prazo estipulado.

Por meio de comunicado oficial, Taninho comentou o revés sofrido: "Com a decisão, esclareço que a luta não se encerrou. Nossos advogados estão analisando e entraremos com os recursos cabíveis. Nós vamos levar para o plenário e percorrer todos os caminhos recursais possíveis. Teremos ainda um caminho longo a percorrer, apenas com o propósito de fazer valer o resultado das urnas".

NinoBellieny com informações de Vanderson Garcia