Publicado 21/11/2024 16:48

Natividade- Os municípios das regiões Noroeste e Norte do estado do Rio estão sob possibilidade de chuvas moderadas a intensas a partir desta quinta-feira (21) nas cidades de Aperibé, Laje do Muriaé, Miracema, Natividade, Pádua, SJ de Ubá, Varre-Sai, Pádua, Itaocara, Porciúncula, Itaperuna, Italva, Bom Jesus do Itabapoana, São Fidélis, Cardoso Moreira e Campos dos Goytacazes.

O alerta de cor amarela, foi emitido pelo Inmet-Instituto Nacional de Meteorologia, com previsão de chuva de 20 a 50 milímetros por dia.



NinoBellieny com Vanderson Garcia