Foto ilustrativa - Arquivo

Foto ilustrativaArquivo

Publicado 03/12/2024 09:15

Natividade- Aos 22 anos, Filipe Barbosa foi morto, pelos sinais no corpo, possivelmente com pauladas, sendo socorrido por policiais e socorristas do hospital local, mas as pancadas foram muitas, e ele não resistiu durante o transporte.

Filipe foi encontrado na beirada da estrada dentre o Bairro Liberdade e um antigo lixão. O violento homicídio está em investigação na 140ª DP/Natividade.

NinoBellieny