O prefeito interino de Natividade-RJ. Fabrício MosquinhaFoto- Junior de Souza- Rádio NatividadeFM

Publicado 03/01/2025 12:51 | Atualizado 03/01/2025 12:52

Natividade- No final da manhã da recente quarta-feira (01), os 11 vereadores eleitos/reeleitos em Natividade tomaram posse durante cerimônia na sede social do CLEN-Clube Lítero Esportivo, e dentre estes, saiu o novo prefeito da cidade.



Foi eleita a nova mesa diretora por unanimidade, para gerir a Câmara no próximo biênio. A chapa única foi encabeçada por Fabrício “Mosquinha”, como presidente; Luizinho Costa, vice, além de Bernardo de Pinho e Fabiano Binho, como primeiro e segundo secretários, respectivamente.



Presidente assumiu inteiramente a prefeitura

Pelas regras, o presidente da Câmara de Natividade, Mosquinha assumiu interinamente as rédeas da cidade até o trânsito em julgado da questão, sem prazo estipulado, isto porque a eleição majoritária em Natividade, segue aguardando um último recurso a ser apreciado pelo plenário do TSE-Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma vez que Taninhi Toledo (UNIÃO), o mais votado com ampla vantagem nas urnas, sofreu a impugnação de candidatura, determinada pelo TRE-Tribunal Regional Eleitoral.

NinoBellieny com colaboração de Vanderson Garcia