Atividade em Natividade-RJ com o Container dos Esportes - CDE

Publicado 24/01/2025 19:15

Natividade- Desde o início de janeiro deste ano, um container personalizado está em frente à Praça do Balneário, Bairro Nossa Senhora de Lourdes, oferecendo cursos de capacitação para 20 profissionais de Educação Física e estagiários da cidade, além de práticas esportivas para mais de 200 crianças, de 6 a 12 anos, sem custos para os participantes.

As inscrições, e as aulas, ainda podem ser feitas durante os períodos das 8 às 11h e das 14h às 17h.



O Container do Esporte começou a partir de Natividade no estado do Rio, as atividades deste ano, com três meses de atuação na cidade, em aulas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo, ministradas por profissionais locais contratados depois de um treinamento dado pelos realizadores da iniciativa.



Ao ficar três meses nas cidades atendidas, a estrutura, material esportivo e o conhecimento agem como uma semente, da mesma maneira como é ensinado aos alunos nas aulas da parede verde na estrutura do container.

“Desde o dia 13 de janeiro o projeto está na cidade. Nossa ideia é realizar atividades lúdicas e que a criança aprenda brincando proporcionando momentos de interação e cooperação”, disse Shirley Duarte, coordenadora do CDE-Container do Esporte, em Natividade.



O programa foi produzido e executado pelo IDEC- Instituto para o Desenvolvimento do Esporte e da Cultura com patrocínio da Enel, pela Lei de Incentivo ao Esporte, e parcerias com as prefeituras e Governo do Estado do Rio de Janeiro.



Inscrições

Container do Esporte

Local de inscrição: Praça do Balneário, Rua Pref. Altair Alves Ribeiro, 201 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes, Natividade

Horário de atendimento: 8 às 17h.

Informações: 21- 98751-4263 ( com Shirley Duarte).

Aulas: Praça do Balneário, Rua Pref. Altair Alves Ribeiro, 201 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

NinoBellieny