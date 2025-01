Natividade-RJ recebe melhorias na rede hídrica potável - Ascom

Publicado 27/01/2025 14:36 | Atualizado 27/01/2025 14:37

Natividade- A concessionária Rio+Saneamento prossegue nas obras de extensão de rede e instalação de novos equipamentos para melhorar o sistema de abastecimento d'água no município aos cerca de 3 mil moradores dos bairros Pedro Gomes, Cantinho do Fiorello e do distrito de Bom Jesus do Querendo.



Recentemente, a concessionária concluiu a obra de extensão da rede no Bairro Pedro Gomes, entregando um quilômetro de novas tubulações, com bombeamento de alta pressão por um equipamento chamado booster.



O Bairro Cantinho do Fiorello também recebeu um, ampliando a capacidade de distribuição, e na ETA-Estação de Tratamento de Água, outras melhorias estão sendo implementadas.

Em Bom Jesus do Querendo, as obras para a reativação do Poço Estrada prosseguem, e já foi entregue um laboratório para análises dos parâmetros da água distribuída, e novas bombas instaladas.



Como garantia da segurança hídrica do distrito, dois reservatórios, cada um com capacidade para 30 mil litros, estão prontos, e em breve, será feito um terceiro, elevando a capacidade total de armazenamento para 90 mil litros.