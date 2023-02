Esse ano, a Prefeitura Municipal de Nilópolis oferece aos contribuintes 15% de desconto para o pagamento de cota única - Divulgação

Publicado 01/02/2023 12:56 | Atualizado 01/02/2023 13:01

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis prorrogou até o dia 15 de fevereiro o prazo para pagamento da cota única do IPTU 2023 com 15% de desconto, porque houve atraso na confecção dos carnês e, consequentemente, na distribuição destes pelos Correios.

O carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU – 2023 continua disponível para os nilopolitanos. Ele pode ser retirado na Secretaria de Fazenda, na sede da Prefeitura de Nilópolis, e também online. A cota é a principal receita de investimentos da cidade.

A versão digital pode ser acessada no site da Prefeitura de Nilópolis ( www.nilopolis.rj.gov.br ) e paga via internet ou agências bancárias e casas lotéricas. Ao longo do mês de janeiro houve a distribuição dos carnês físicos nas residências pelos Correios.