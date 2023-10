Zagueirão Jean marcou o gol da vitória contra o Macaé - Geovani Luis/Nova Cidade

Publicado 26/10/2023 13:23 | Atualizado 26/10/2023 13:29

Nilópolis – O Nova Cidade conseguiu uma importante vitória nesta quarta-feira (25) ao derrotar o Macaé por 1 a 0, fora de casa, pela oitava rodada (Taça Corcovado) do Campeonato Carioca da Série B1. O zagueiro Jean marcou o gol do triunfo na terra do petróleo carioca, que levou o time para a sétima colocação, com 11 pontos.



Com a vitória, o Quero-Quero além de se distanciar da zona de rebaixamento, o clube nilopolitano ainda pode sonhar com a classificação às semifinais da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), ficando quatro pontos atrás do Goytacaz, com 15, na quarta colocação.



Faltando três rodadas para o término do primeiro turno (Taça Corcovado), o Nova Cidade encara neste sábado (28), às 15h, o Serra Macaense, no Estádio Joaquim Almeida Flores, em Nilópolis.

Classificação - Campeonato Carioca da Série B1 Divulgação / Ferj