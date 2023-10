A ocorrência policial com os cabos apreendidos foi registrada na 57ª DP - Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial com os cabos apreendidos foi registrada na 57ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 26/10/2023 01:29 | Atualizado 27/10/2023 18:02

Nilópolis – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita), com informações do Disque Denúncia, apreenderam cerca de 10 metros de cabos e 50 metros de fios telefônicos, furtados na tarde desta quarta-feira (25), na Rua Fagundes Varela, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis.

O autor do roubo não foi localizado pelos policiais militares.

A ocorrência policial com o material apreendido foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).