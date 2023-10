Diversos serviços foram ofertados gratuitamente aos estudantes e a comunidade local do IFRJ Nilópolis - Divulgação / PMN

Publicado 26/10/2023 23:04 | Atualizado 26/10/2023 23:04

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis fechou parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) com a finalidade de receber estudantes do Campus Nilópolis, no bairro Frigorífico, e a comunidade local. A ação social ocorreu nesta quarta-feira (25), na própria unidade de ensino, com 392 pessoas atendidas gratuitamente em dezenas de serviços.



Com a participação das secretarias municipais de Trabalho, Educação, Cidadania e Saúde, foram ofertados serviços de beleza, vacinação, isenções gerais, balcão de emprego, confecção de currículos, receita federal, vale idoso e outras ações.

"É de grande importância esta parceria, para que possamos atender a todos os cidadãos, e assim tentar dar mais qualidade de vida para todos", salientou o secretário municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Amorim.