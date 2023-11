Os profissionais da Águas do Rio informarão as opções de parcelamento, sendo possível que o pagamento da entrada seja efetuado por meio de uma maquininha personalizada - Divulgação

Publicado 06/11/2023 13:14 | Atualizado 06/11/2023 14:22

Nilópolis - O programa "Águas do Rio Com Você" percorreu, nas últimas semanas, diversos municípios fluminenses, oferecendo atendimento mais próximo aos clientes. Entre esta segunda-feira (06) e sábado (11), mais de 500 funcionários, identificados com colete e crachá, passarão por cinco bairros de Nilópolis (Cabral, Santos Dumont, Tropical, Manoel Reis I e Nossa Senhora de Fátima), e outros de Belford Roxo, Duque de Caxias, Magé, Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita e São Gonçalo.



Durante o atendimento são solicitados documentos como identidade e CPF, além de telefone e e-mail. É importante ressaltar que os clientes não devem se preocupar quanto à privacidade de suas informações, uma vez que os dados são armazenados seguindo as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

Os profissionais da Águas do Rio informarão aos clientes as opções de parcelamento, sendo possível que o pagamento da entrada seja efetuado no próprio local, por meio de uma maquininha personalizada. Caso o consumidor tenha demandas incapazes de serem resolvidas durante a visita, as informações serão redirecionadas para resolução das equipes operacionais da Águas do Rio.



Serviço: "Águas do Rio Com Você"



Data da ação: De 6 a 11 de novembro



Locais:



Belford Roxo: Areia Branca, Bom Pastor, Centro, Nova Aurora, Nova Piam, Santa Maria e São Vicente;



Duque de Caxias: Parque Eldorado e Chácaras Arcampo;



Magé: Maurimarcia, Vila Esperança e Vila Esperança II;



Nova Iguaçu: Parque Flora, Ambaí, Figueiras, Boa Esperança, Vila Operária, Campo Alegre, Tinguá e Palhada;



Queimados: Vista Alegre, Pedreira, Paraíso, São Cristóvão, Inconfidência, Tinguá e Santa Rosa;



Nilópolis: Cabral, Santos Dumont, Tropical, Manoel Reis I e Nossa Senhora de Fátima;



Mesquita: Vila Emil e Banco de Areia;



São Gonçalo: Bom Retiro, Santa Luzia, Arsenal, Lindo Parque, Barro Vermelho, Pita, Camarão, Gradim, Coelho, Colubandê, Centro e Rocha;