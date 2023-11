A roda de conversa será voltada para toda a comunidade acadêmica dos campus Nilópolis e Mesquita e a comunidade externa - Divulgação / IFRJ Nilópolis

A roda de conversa será voltada para toda a comunidade acadêmica dos campus Nilópolis e Mesquita e a comunidade externaDivulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 06/11/2023 23:25 | Atualizado 06/11/2023 23:29

Nilópolis – O Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), promove, nesta quinta-feira (09), das 13h às 15h, no auditório, a roda de conversa “JUSTIÇA RACIAL NA ESCOLA”. O evento será voltado para toda a comunidade acadêmica dos campus Nilópolis e Mesquita e a comunidade externa.



A roda de conversa "JUSTIÇA RACIAL NA ESCOLA" é uma ação sistêmica de combate ao racismo elaborada e organizada pela Pró-reitoria de Extensão (ProEX) do IFRJ para promover a capacitação da comunidade acadêmica através de reflexões sobre as relações étnico-raciais no ambiente escolar.



A atividade será conduzida pelos advogados Joel Luiz Costa, Maysa Carvalhal e Gabriella Santos, do Instituto de Defesa da População Negra (IDPN), que discorrerão sobre a legislação vigente relativa à questão racial explicitando os crimes de racismo e injúria racial e orientando sobre como a audiência deve proceder em caso de qualquer tipo de discriminação.

A roda de conversa é uma ação de combate ao racismo organizada pela Pró-reitoria de Extensão (ProEX) para promover reflexões sobre as relações étnico-raciais no ambiente escolar Divulgação / IFRJ



O IDPN



O Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) é uma entidade sem fins lucrativos organizada em prol do pleno exercício da cidadania e do respeito à dignidade da pessoa negra. Fundado e organizado por profissionais negros, nossa atuação pretende, a partir de uma única ação, alcançar dois resultados: o oferecimento de serviço jurídico de qualidade e gratuito para a população negra, e a capacitação, aprimoramento e formação de novas advogadas e advogados negros.



O Campus Nilópolis do IFRJ fica na Rua Lúcio Tavares, 1045, bairro Frigorífico. O Instituto de Defesa da População Negra (IDPN) é uma entidade sem fins lucrativos organizada em prol do pleno exercício da cidadania e do respeito à dignidade da pessoa negra. Fundado e organizado por profissionais negros, nossa atuação pretende, a partir de uma única ação, alcançar dois resultados: o oferecimento de serviço jurídico de qualidade e gratuito para a população negra, e a capacitação, aprimoramento e formação de novas advogadas e advogados negros.O Campus Nilópolis do IFRJ fica na Rua Lúcio Tavares, 1045, bairro Frigorífico.