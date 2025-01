Os correios serão responsáveis pelo envio da correspondência, que dessa vez será uma e-carta e não mais um carnê - Divulgação / PMN

Publicado 07/01/2025 23:39

Nilópolis – O município de Nilópolis começa em 2025 a disponibilizar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para seus contribuintes, utilizando o sistema e-carta (parecido com um boleto), em vez dos carnês tradicionais. Até o dia 31 de janeiro, os nilopolitanos garantem 10% de desconto para o pagamento em cota única.

O envio do IPTU pelos Correios vai significar economia de custos, respeito ao meio ambiente com a diminuição no uso de papel e maior praticidade quanto a impressão, envelopamento e distribuição.Quem não conseguir quitar em janeiro poderá pagar o imposto com desconto de 5% até 28 de fevereiro. Os contribuintes que não têm condições de pagar o IPTU em cota única vão ter a opção de pagamento em 10 vezes, entre os meses de março à dezembro, com vencimento da primeira parcela no dia 10 de março e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, mas se a data cair em final de semana ou feriado o vencimento fica para o primeiro dia útil posterior, cabendo destacar que as opções de parcelamento também estarão no e-carta.O morador que não receber o IPTU na própria residência, poderá baixa-lo pelo site da Prefeitura de Nilópolis ( www.nilopolis.rj.gov.br ), tendo ainda a possibilidade de solicitar a emissão de segunda via do boleto do IPTU no Departamento de Rendas Imobiliárias (DRI), no térreo do prédio da Prefeitura.