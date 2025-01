Os medalhistas competiram com escolas da rede pública e privada de todo o país - Sandra Barros / Seeduc-RJ

Publicado 06/01/2025 23:10 | Atualizado 06/01/2025 23:11

Rio - A rede estadual de ensino do Rio de Janeiro conquistou 175 medalhas na etapa nacional da 19ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), que terminou no mês de dezembro. Do total, foram 12 de ouro, 41 de prata e 122 de bronze. Os medalhistas competiram com escolas da rede pública e privada de todo o país. Realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e promovida com recursos do Ministério da Educação (MEC) e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a olimpíada tem o objetivo de estimular o estudo da matemática e de identificar talentos na área.

O Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, do bairro de Olinda, em Nilópolis, foi mais uma das centenas de unidades que foram destaques nesta competição. A escola, que é conhecida por ter excelente desempenho em disputas de exatas, teve uma prata, dois bronzes e três menções honrosas nacionais.

"Ganhar esta medalha de bronze é inexplicável para mim. Quando ganhei, a única coisa que passou pela minha cabeça foi a sensação de dever cumprido, pois pude orgulhar a minha família e os meus professores", contou a jovem Gabriela que, atualmente, tem nove medalhas, sendo três de ouro, cinco de prata e uma de bronze em competições internacionais e nacionais.



"Estou muito feliz, pois, graças a Deus, conquistei mais uma medalha de ouro nesta Olimpíada de Matemática. Com o apoio e o incentivo dos meus professores e meus pais, consegui estar novamente entre os melhores do Brasil", disse Emanuel de Almeida, aluno da Escola Estadual Professor Alfredo Maurício Brum, em São João de Meriti, que também foi ouro em 2022.



De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (Seeduc-RJ), a estimativa é que esta edição teve 526.594 estudantes inscritos e 1.125 escolas participantes.

Saiba mais sobre a competição deste ano



A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) divulgou no dia 19 de dezembro os nomes dos estudantes premiados na edição de 2024. Ao todo, 15.208 alunos receberam medalhas de ouro, prata e bronze, além de 54.030 menções honrosas em todo o Brasil.



A secretária de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Roberta Barreto, afirmou que essas conquistas evidenciam que os alunos estão no caminho certo. "Nos últimos anos, nossos estudantes têm apresentado resultados espetaculares nas competições das quais participaram. Esta olimpíada é muito importante, já que é considerada uma porta de entrada para o ingresso em muitas universidades que utilizam as vagas olímpicas para seus medalhistas", disse a secretária.