Theo Henrique Batista dos Santos, filho de Larissa Batista e Diogo dos Santos, nasceu às 3h da manhã do dia 2 de janeiro, com 2.650kg e 49cm, na Maternidade Juscelino Kubitscheck - Mateus Carvalho / PMN

Nilópolis - Theo Henrique Batista dos Santos é o primeiro bebê a nascer na rede pública de Nilópolis em 2025. O pequeno, filho de Larissa Batista e Diogo dos Santos, nasceu às 03h da manhã, do dia 2 de janeiro, com 2.650kg e 49cm, em parto normal no Hospital e Maternidade Juscelino Kubitscheck.



Larissa, que também é mãe de um casal, deu entrada na maternidade por volta das 23h do dia 1º de janeiro, acompanhada da mãe, Elaine Maria. Moradora de Anchieta, ela conheceu o JK após ser encaminhada por um vizinho que recomendou o atendimento na unidade de saúde. “Quero elogiar e agradecer toda equipe do Hospital JK, as enfermeiras, os médicos, o atendimento foi ótimo”, disse.



O prefeito Abraãozinho (PL) foi dar as boas-vindas ao recém-nascido, acompanhado do vice-prefeito Alvinho (PP), do secretário municipal de Saúde, o pediatra André Esteves, e do deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ), que visitaram o hospital para parabenizar a família.

Ele comemorou a chegada do novo nilopolitano. "É uma grande alegria iniciar o ano com o nascimento de um novo nilopolitano. Ficamos muito felizes quando ouvimos relatos elogiando o nosso Hospital e por saber que estamos conseguindo dar um atendimento de primeira para a população", celebrou Abraãozinho.