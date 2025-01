O presidente do Salgueiro, André Vaz, com o casal de mestre e sala e porta-bandeira da Beija-Flor, Selminha Sorriso e Claudinho - Divulgação / Anderson Borde

Publicado 31/12/2024 19:45

Rio - No próximo sábado (04), a quadra do Acadêmicos do Salgueiro, na Rua Silva Teles, no bairro do Andaraí, na Zona Norte do Rio, será palco da primeira edição de 2025 do "Salgueiro Convida". Para abrir o ano em grande estilo, a Academia do Samba receberá a coirmã Beija-Flor de Nilópolis, prometendo uma noite inesquecível de samba e axé.



A programação começa às 20h30 com um animado pagode de aquecimento, criando o clima descontraído perfeito para os amantes do samba. Em seguida, o elenco show do Salgueiro sobe ao palco, sob o comando do diretor artístico Carlinhos Salgueiro. A apresentação contará com o carro de som liderado por Alemão do Cavaco e pela marcante voz de Igor Sorriso, além da energia contagiante da Bateria Furiosa, dirigida pelos mestres Guilherme e Gustavo.



Logo após, a Azul e Branco nilopolitana promete agitar a quadra com seus sambas mais inesquecíveis, incluindo o hino de 2025, “Laíla de todos os santos, Laíla de todos os Sambas”. A canção é um emocionante tributo a Luiz Fernando Ribeiro do Carmo, o eterno Laíla, cria do Morro do Salgueiro e do Torrão Amado, que marcou época como diretor de carnaval da Beija-Flor de Nilópolis.

Serviço – Primeiro Salgueiro Convida de 2025 - Com a Beija-Flor de Nilópolis



Data: Sábado (04/01)

Horário: Abertura da quadra às 20h30

Local: Quadra do G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro



Endereço: Rua Silva Teles, 104 – Andaraí, Rio de Janeiro



Ingressos:



Pista: R$ 50



Jirais: R$ 100



Mesas (4 pessoas): A partir de R$ 250



Camarotes (15 pessoas): De R$ 1.000 a R$ 1.300



Vendas:



Online: Guichê Web



Presencial: Bilheteria da escola