Nilópolis está entre as seis instituições que oferecem oportunidades de aprendizado e inclusão socialDivulgação / PMN

Publicado 20/12/2024 00:17

Nilópolis - Integrar adolescentes em medidas socioeducativas ao Programa Jovem Aprendiz se tornou realidade na Secretaria de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento Econômico de Nilópolis, por meio de uma parceria com o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Nilópolis está entre as seis instituições que oferecem oportunidades de aprendizado e inclusão social.

As medidas socioeducativas são sanções judiciais aplicadas a adolescentes que cometem atos infracionais. O programa para jovens existe há 24 anos no Degase, com objetivo de afastá-los das atividades ilícitas através de cursos de capacitação profissional, oficinas e acompanhamento com psicólogas, pedagogas e assistentes sociais.

Em Nilópolis, o programa iniciou em novembro. Cinco jovens trabalham quatro horas por dia, com salário mensal de 663,39 reais, vale-transporte e alimentação. Segundo o secretário municipal de Trabalho, Dudu Amorim, o programa tem duração de dois anos. "Nossa proposta é capacitar e ressocializar esses jovens, dando uma luz no fim do túnel."

Para eles, o programa é um grande passo para construir um futuro melhor. Assim como todos os adolescentes, I T B tem seus sonhos. "Meu sonho é ser mecânico, uma profissão que aprendo desde pequeno, sou apaixonado, sempre gostei muito. E também quero ser bem-sucedido, ter uma família e sucesso na vida."

I T B ajuda na administração da secretaria, com preenchimento de papéis e documentos. "É uma oportunidade que muitos de 20, 25 não conseguiram ainda. Graças a oportunidade eu consegui. O conselho que dou para todos é não desistir. Muitos jovens desistem, o que falo para eles é que não percam uma grande oportunidade como essa."

A maior rede de apoio desses jovens são suas famílias, que também acreditam em um futuro melhor. A mãe do I T B nunca deixou de ter esperança. "Estou muito feliz e grata por essa oportunidade para o meu filho. Ele terá um futuro melhor. Já está caminhando na vida profissional e ele se sente mais importante e útil. É tudo o que ele precisa para levantar sua autoestima e ajudá-lo a andar de cabeça erguida."

O diretor da Divisão de Profissionalização do Degase, João Carlos Figueira, acha que o aprendizado prático ensina valores de responsabilidade, o trabalho em equipe e o profissional, além de incentivar os participantes a continuarem seus estudos.

"O Jovem Aprendiz é de extrema relevância para os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas no Degase, pois funciona como uma porta de entrada para o desenvolvimento pessoal e profissional, além de ser importante ferramenta de inclusão social que ajuda a reduzir as mazelas trazidas pela extrema vulnerabilidade no qual nossos jovens se encontram", contou o João Carlos.