Os moradores do entorno reclamavam do forte cheiro de tinta e do barulho, pois o galpão não tem estufa para secagem rápida dos veículos, nem isolamento acústico - Divulgação / PMN

Os moradores do entorno reclamavam do forte cheiro de tinta e do barulho, pois o galpão não tem estufa para secagem rápida dos veículos, nem isolamento acústicoDivulgação / PMN

Publicado 19/12/2024 17:41

Nilópolis - A Secretaria e o Fundo do Meio Ambiente de Nilópolis interditaram a Oficina do Dentinho, na tarde desta quarta-feira (11), na Rua Antônio João Mendonça, 1051, no Centro. A operação, chamada Vizinha Feliz, contou com a participação da equipe de fiscalização da pasta, da Guarda Ambiental e da Guarda Municipal. O estabelecimento foi autuado sete vezes, por descumprir regras ambientais, desrespeitando não apenas o poder público, mas principalmente quem vive no entorno da oficina de pintura.



De acordo com os técnicos, os moradores do entorno da oficina de pintura reclamavam do forte cheiro de tinta e do barulho, pois o galpão não tem estufa para secagem mais rápida dos veículos, nem isolamento acústico. Também não apresenta equipamentos de controle com filtros de ar para remover solventes do ar, nem usava tintas à base de água, que usam menos solventes orgânicos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. O estabelecimento ainda não apresentava nenhum documento, como licença ambiental, documento de proteção e prevenção à incêndio ou alvará.



"Nosso papel como agentes públicos é valorizar o bom comerciante e o empreendedor digno, que fomenta a economia, emprega pessoas e da dignidade às famílias. Sempre, antes de tomarmos medidas drásticas, tentamos o diálogo e, damos a oportunidade do empresário ou do morador se adequar às normas de respeito ao Meio Ambiente e à sociedade. Quase sempre nos deparamos com pessoas que ouvem e trabalham pela transformação. Porém uma minoria é relutante e, nesses casos o poder públicou precisa atuar para proteger os cidadãos e o meio onde se vive", salientou Eduardo Maruche, presidente do Fundo do Meio Ambiente de Nilópolis.



O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, assegurou que todo esse trabalhou só é possível por conta da equipe. " Eles são guerreiros que compõem os quadros de nossa secretaria. São pessoas preparadas e educadas que sempre estão dispostas a atender o contribuinte da melhor forma possível.São pau pra toda obra", elogiou. " Esse é só o início da Operação Vizinhança Feliz , pois haverá desdobramentos e novos estabelecimentos terão de se adequar para termos um Meio Ambiente mais digno para todos".

O estabelecimento ainda não apresentava nenhum documento, como licença ambiental, documento de proteção e prevenção à incêndio ou alvará Divulgação / PMN



Por sua vez, o superintendente de licenciamento ambiental Marco Antônio Batista orientou que todos os empresários, comerciantes, lojistas, procurem a secretaria do Meio Ambiente, com a sua sede no Parque Farid Abrão, para se inteirar das regras do licenciamento ambiental.



Segundo a superintendente da Guarda Ambiental, Amanda Porto, a ação foi pacífica e o proprietário da oficina não esboçou qualquer reação, fazendo com que toda a operação tivesse um desfecho sem intercorrências. Por sua vez, o superintendente de licenciamento ambiental Marco Antônio Batista orientou que todos os empresários, comerciantes, lojistas, procurem a secretaria do Meio Ambiente, com a sua sede no Parque Farid Abrão, para se inteirar das regras do licenciamento ambiental.Segundo a superintendente da Guarda Ambiental, Amanda Porto, a ação foi pacífica e o proprietário da oficina não esboçou qualquer reação, fazendo com que toda a operação tivesse um desfecho sem intercorrências.