O governador Cláudio Castro parabenizou os municípios fluminenses que mais avançaram nos indicadores de gestão ambientalDIvulgação / Marcelo Regua

Publicado 17/12/2024 22:33

Nilópolis - O município de Nilópolis recebeu três certificados na edição do Ciclo do ICMS Ecológico 2024, nesta segunda-feira (16), no Palácio Guanabara, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O município conquistou o 5º lugar no critério de Grau de Implementação e Grau de Conservação e o 10° lugar no Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente. O governador Cláudio Castro (PL) parabenizou os municípios fluminenses que mais avançaram nos indicadores de gestão ambiental.



No ano anterior, Nilópolis conquistou o 9º lugar no Índice Relativo de Áreas Protegidas Municipais (IrAPM), entre 91 municípios habilitados no ICMS Ecológico. O secretário de Meio Ambiente, Dean Senra, esteve presente na cerimônia e comemorou. "Estou muito feliz com mais um ano de vitória para o nosso município. A nossa luta é contínua e para o próximo ano teremos muitas novidades."



Cláudio Castro discursou sobre a importância do ICMS Ecológico. "O ICMS Ecológico é importante ferramenta de incentivo às políticas públicas municipais. Este programa, que já distribuiu mais de R$ 3 bilhões em todo o Rio de Janeiro, demonstra que podemos aliar desenvolvimento econômico à preservação do nosso patrimônio natural. A inclusão de indicadores ambientais na redistribuição do ICMS estimula a adoção de práticas sustentáveis, gera empregos e fortalece a economia local, sempre respeitando o meio ambiente."



A edição do Ciclo do ICMS Ecológico 2024 destaca os avanços significativos nos indicadores de gestão ambiental. Com estes resultados, segundo o secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, o ICMS Ecológico reafirma seu papel como indutor de boas práticas ambientais e promotor de um futuro mais sustentável para o Estado do Rio.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Dean Senra, esteve presente na cerimônia e comemorou a posição da cidade de Nilópolis Divulgação / PMN



"É um grande orgulho celebrar esses resultados extraordinários do Ciclo do ICMS Ecológico 2024, ano fiscal de 2025. Esta premiação é mais do que um reconhecimento. É uma demonstração clara do compromisso dos municípios fluminenses com a sustentabilidade e a preservação ambiental, pilares fundamentais para o futuro do nosso estado", afirmou o secretário de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.