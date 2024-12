O Instituto Rio Metrópole recapeou ruas importantes no bairro Cabral - Divulgação

Publicado 16/12/2024 22:43

Nilópolis - Na última sexta-feira (13), o Instituto Rio Metrópole (IRM), finalizou o recapeamento asfáltico da Rua Coronel França Leite e da Travessa Alfredo José da Cruz, ambas no bairro Cabral, em Nilópolis.



“Esse trabalho é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Nilópolis, por meio do Instituto Rio Metrópole. A união de forças e o trabalho em conjunto são essenciais para trazer melhorias para toda a população. Ninguém é forte sozinho”, afirmou o deputado estadual Rafael Nobre (União Brasil) que protocolou, só este ano, pelo menos 24 indicações solicitando recapeamento asfáltico de ruas do município. O parlamentar, autor de diversas Indicações Legislativas que solicitam reformas na região, esteve no local acompanhando o andamento das obras.

O deputado explica que as demandas a respeito do recapeamento chegam por meio dos próprios moradores. Desde o início de seu mandato, Nobre tem cobrado das autoridades responsáveis obras de infraestrutura para melhoria da mobilidade urbana da região.

