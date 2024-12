A divisão dos recursos será para os profissionais da educação básica: professores, auxiliares, da administração, supervisão, coordenação, direção, setor pedagógico e demais - Divulgação / PMN

A divisão dos recursos será para os profissionais da educação básica: professores, auxiliares, da administração, supervisão, coordenação, direção, setor pedagógico e demaisDivulgação / PMN

Publicado 14/12/2024 01:19

Nilópolis - Desde 2021 a Prefeitura de Nilópolis concede abono salarial aos profissionais de educação. E este ano não foi diferente: cada servidor recebeu, no início dezembro, R$ 2 mil oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O decreto 5281/2024, assinado pelo prefeito Abraãozinho (PL), determina que apenas os servidores efetivos, contratados e comissionados que estejam em exercício vão receber o benefício, previsto para ser entregue em dezembro.

A lei define como será feita a divisão do divisão dos recursos para os profissionais da educação básica: professores, auxiliares, servidores da administração escolar, supervisão, coordenação, direção, setor pedagógico e demais.

"A concessão do abono salarial é uma forma de reconhecimento pelo trabalho de todos os servidores da Educação. Essa é uma prática do nosso prefeito Abraãozinho desde que assumiu a gestão da cidade", salientou a vice-prefeita e secretária de Educação, professora Flávia.

A medida cumpre o que determina a lei federal 14.726, que estipula a divisão dos recursos para os profissionais da educação básica.

A verba para pagamento do abono é remanescente da conta do Fundeb, referente ao exercício financeiro de 2024 e o valor também pode incluir verba do royalties do petróleo e recursos próprios do município destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE).