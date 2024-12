Na ação social, as instituições parceiras vão ofertar dezenas de serviços gratuitos à população - Divulgação / PMN

Publicado 12/12/2024 22:23

Nilópolis - A Prefeitura de Nilópolis, em parceria com o Governo do Estado, realizará a última ação social do ano neste sábado (14), a partir das 9h, na Praça Orlando Hungria, mais conhecida como Praça dos Estudantes, no Centro. As instituições parceiras vão ofertar dezenas de serviços gratuitos à população.

Serão oferecidos atendimento de balcão de emprego, serviços digitais (carteira de trabalho digital e outros), confecção de currículo, isenções de documentos, sala do empreendedor (emissão de notas MEI e outros), vale idoso, Procon, CRAS, CREAS e orientação dos direitos do consumidor.

Também haverá inscrição para as turmas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), vacinação, aferição de glicemia e atendimento com psicóloga. Além dos serviços de beleza, como tranças, corte de cabelo, manicure e designer de sobrancelhas.

A Praça Orlando Hungria está localizada na Rua Mirandela, esquina com Rua João Pessoa, no Centro.