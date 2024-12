A DPRJ realizou 25 atendimentos na ação, sendo sete deles para requalificação civil, além de serviços de orientação jurídica sobre pensão, divórcio, união estável, guarda e responsabilidade - Divulgação / DPRJ

Publicado 11/12/2024 12:12

Nilópolis - A estudante de Jornalismo e artista Raphaela Rocha, de 23 anos, iniciou sua transição de gênero ainda muito jovem, mas acabou adiando o processo judicial de requalificação civil, que permite a emissão de novos documentos de acordo com o nome e o gênero com os quais a pessoa se identifica. Motivada pelo desejo de trabalhar e obter uma carteira assinada, Raphaela buscou o atendimento da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DPRJ), na última semana, durante a ação social Baixada em Cores, realizada no município de Nilópolis.

"Conheci o trabalho da Defensoria através de uma amiga e não quis perder a oportunidade de participar dessa ação para dar início à minha requalificação. Toda a equipe foi muito atenciosa, tirou todas as dúvidas e prestou um atendimento excelente. Senti-me acolhida e bem amparada. Tenho muita gratidão a todos", contou Raphaela.

A ação social foi promovida através do 4º e do 5º Núcleo de Tutela Coletiva, com abrangência na Baixada Fluminense. Ao todo, a DPRJ realizou 25 atendimentos na ação, sendo sete deles para requalificação civil. Também foram oferecidos serviços de orientação jurídica relacionados a pensão alimentícia, divórcio, dissolução de união estável, guarda e responsabilidade.

"Essa é uma ação afirmativa que busca tanto levar equipamentos públicos à população LGBTQIA+ quanto enaltecer a própria cultura gay. A ideia é trazer para a Baixada a mesma alegria que vimos no domingo passado, em Copacabana, no desfile do Orgulho Gay. Esse movimento não deve estar restrito à Zona Sul, mas sim presente em todos os cantos, para que a população possa exercer seus direitos livremente, sem preconceitos ou discriminação", destacou a defensora pública Mariana Pauzeiro, responsável pelo encontro.

O evento, que contou com shows e apresentações de dança, teve a participação de diversos parceiros, como a Superintendência de Diversidade Sexual, a Secretaria Municipal de Cultura e a Ala LGBT da Beija-Flor. "A parceria com a Defensoria abriu muitas portas. Pessoas que não tinham acesso a alguns serviços aqui na Baixada foram atendidas. Não conseguimos fazer nada sozinhos, e hoje posso dizer que a Baixada nunca teve um evento tão colorido quanto esse", destacou a Superintendente de Diversidade Sexual de Nilópolis, Bárbara Sheldon.

Também estiveram presentes a Oficina de Costura, com a Escola Divines, do estilista Almir França — que, no final da ação, realizou um desfile de moda com material reaproveitado — e a Casa da Mulher Nilopolina, com serviços de beleza para a população.

Um dos destaques foi a apresentação do grupo Angels da Diversidade, que participa de diversas paradas LGBTQIAPN+. "Sentimo-nos representados. É muito importante que eventos assim cheguem à Baixada, trazendo serviços de retirada de documentos, de embelezamento e tantos outros que precisamos. Agradeço, em nome da comunidade, a toda a equipe envolvida. Muito obrigada", celebrou Júnior Pujoni, integrante do grupo.

A ação também ofereceu serviços da Secretaria Municipal de Saúde, como vacinação contra gripe, e da Secretaria de Desenvolvimento Social, que, por meio dos CRAS e CREAS, orientou o público sobre o acesso a auxílios sociais. A Secretaria de Educação marcou presença com o programa EJA (Educação de Jovens e Adultos), incentivando a retomada dos estudos.

Além disso, o público teve acesso a um Balcão de Emprego e a serviços digitais, como a elaboração de currículos, emissão de carteiras de trabalho digitais, recuperação de senhas no Portal Gov.br, e orientações para regularização de CNPJs e outros documentos.