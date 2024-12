A motocicleta roubada recuperada pelos policiais militares do 20º BPM - Divulgação / 20º BPM

Publicado 07/12/2024 16:20

Nilópolis – Uma motocicleta roubada (Honda Fan Cinza Sem Placa), foi recuperada pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), na madrugada deste sábado (07), no bairro Tinguazinho, em Nova Iguaçu. O preso, Cristiano Whiteley da Silva Nascimento, de 22 anos, é morador do bairro Cabuís, em Nilópolis, para onde inclusive seria levado o veículo roubado pelo acusado.



Cristiano Whiteley da Silva recebeu atendimento médico no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), já que no momento da abordagem acabou caindo da motocicleta, sofrendo algumas escoriações.



Na sequência, foi conduzido preso para o registro da ocorrência policial na 58ª DP (Posse).