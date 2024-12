A audição será dividida em quatro partes. Está na programação interpretações de músicas clássicas como a 9ª Sinfonia de Beethoven, Harold Harlen, Leonard Cohen e John Fogerty - Divulgação / PMN

Publicado 06/12/2024 12:32

Nilópolis - No próximo sábado (07), a Escola Municipal de Música Professor Weberty Bernardino Aniceto fará sua audição de fim de ano no Ciep Stella de Queiroz, das 9h às 12h, no bairro Friogrífico. O espetáculo contará com as apresentações da banda sob regência do Maestro Jorge de Paula e com o Grupo 60+, com pessoas da terceira idade, trazendo clássicos nacionais e internacionais.

A audição será dividida em quatro partes. Está na programação interpretações de músicas clássicas como a 9ª Sinfonia de Beethoven, Harold Harlen, Leonard Cohen e John Fogerty. E não para por aí, os brasileiros Belchior, Luiz Gonzaga, Gilberto Gil, Alceu Valença e outros estão na lista.

O espetáculo visa proporcionar um encontro intergeracional entre jovens e pessoas idosas. O Ciep Stella de Queiroz fica na rua Dr. Rufino Gonçalves Ferreira, s/n, em frente a Vila Olímpica de Nilópolis, no bairro Frigorífico.