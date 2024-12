O projeto propõe, desde a sua criação, compartilhamento e a difusão de ideias e saberes a respeito das políticas culturais, mobilizando a sociedade civil, poder público e acadêmicos - Divulgação / IFRJ Nilópolis

Publicado 04/12/2024 21:12 | Atualizado 04/12/2024 21:25

Nilópolis - O Programa de Educação Tutorial (PET) Produção Cultural, do Campus Nilópolis do Instituto Federal de Educação do Rio de Janeiro (IFRJ), realiza nesta quarta e quinta-feira (04 e 05), a partir das 9h, o XIV Colóquio de Políticas Culturais da Baixada Fluminense: 20 anos de cultura viva.



A 14° edição deste projeto, segundo organizadores, propõe, desde a sua criação, o compartilhamento e a difusão de ideias e saberes a respeito das políticas culturais nos territórios da Baixada Fluminense, mobilizando a sociedade civil, poder público e acadêmicos, para se envolver e pensar em conjunto as políticas culturais na Baixada.



Com a presença das pró-reitoras de Ensino, Alessandra Ciambarella, responsável pelo Programa de Educação Tutorial (PET) do IFRJ; e da pró-reitora de Extensão, Ana Luisa Soares e de representantes da direção do Campus Nilópolis. Segundo o coordenador do curso Técnico em Artes Circenses, João Guerreiro, está será uma oportunidade de serem abordadas reflexões sobre as políticas culturais e o papel do IFRJ no território baixada.



Além de mesas redondas e apresentações de trabalhos, o colóquio terá apresentações artísticas durante os dois dias de evento.

Confira a programação no link

O IFRJ Nilópolis fica na Rua Coronel Delio Menezes Porto, 1045, bairro Frigorífico, Nilópolis.