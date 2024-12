A secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima, se juntou com a superintendente dos Direitos do Idoso, Elaine Santos, e a assistente social Marcia Campos de Oliveira para uma dinâmica com barbante - Mateus Carvalho / PMN

A secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima, se juntou com a superintendente dos Direitos do Idoso, Elaine Santos, e a assistente social Marcia Campos de Oliveira para uma dinâmica com barbanteMateus Carvalho / PMN

Publicado 03/12/2024 00:43

Nilópolis - Na última sexta-feira (29), representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Segurança e Trânsito, de Nilópolis, se uniram no auditório do Hospital Municipal Juscelino Kubitschek para participar de um encontro para discutir a criação de uma rede de apoio e melhorar o atendimento para as pessoas idosas de Nilópolis.



Conforme os dados do Censo Demográfico 2022 divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 13,82% da população nilopolitana é idosa. Com isso, a Superintendência dos Direitos do Idoso busca unir forças com apoio de profissionais de diversas áreas visando acolher e dar voz a esse grupo.



Durante o encontro, a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima, se juntou com a superintendente dos Direitos do Idoso, Elaine Santos, e a assistente social Marcia Campos de Oliveira para uma dinâmica com barbante. Cada representante compartilhou suas perspectivas e objetivos em relação à integração das ações voltadas ao atendimento dos idosos. "O trabalho continua em rede. Envelhecer é um privilégio, temos que focar na saúde física, mental e na rede de apoio", destacou Everline Lima.



Segundo Elaine Santos, cerca de 100 idosos são atendidos por mês. "Esse objetivo da rede é justamente estreitar apoio porque os idosos precisam ter a prioridade deles garantida." Os crimes contra a pessoa idosa previstos pelo Estatuto da Pessoa Idosa são: violência física, abuso psicológico, violência institucional, violência financeira, estelionato contra idoso, negligência e abandono, discriminação, reter o cartão de banco do idoso, induzir o idoso a outorgar procuração, coagir o idoso a doar, contratar, testar ou outorgar procuração e outros.



Agora o Hospital JK também terá um cuidado mais especializado no atendimento aos idosos vítimas de algum tipo de violência. Diretor no Hospital JK há três meses, o Dr. Alexandre Falcão está à disposição para contribuir neste projeto. "É um grande prazer estar aqui e trabalhar com todos vocês. Me coloco à disposição de todos. Que nunca deixemos o nosso cidadão desassistido em momento algum. O trabalho tem que ser continuado e persistente. O trabalho feito para o bem sempre vai ser preservado e sempre vai ser vitorioso."



A integração tem como objetivo a promoção de acesso a benefícios sócios assistenciais; o fortalecimento das redes, visando a proteção social do idoso; acolhendo-os, ouvindo suas demandas, almejando a promoção de uma melhor qualidade de vida; alfabetização de adultos e acesso à inclusão digital.

Representantes das secretarias de Desenvolvimento Social, Educação, Saúde, Segurança e Trânsito se uniram para participar de um encontro para discutir a criação de uma rede de apoio Mateus Carvalho / PMN



Além da orientação aos direitos e deveres na sociedade, e a concepção da velhice, debates, rodas de conversas, reflexão do serviço de convivência a pessoa idosa; acolhimento (SUS); escuta especializada por assistentes sociais e psicólogos; realização de grupos terapêuticas mensais; atendimento odontológico; palestras com temáticas sobre o envelhecimento com base no estatuto da pessoa idosa; ação social voltada para os idosos;



A Superintendência Municipal dos Direitos do Idoso fica no primeiro andar da Prefeitura de Nilópolis. O endereço é Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro. Além da orientação aos direitos e deveres na sociedade, e a concepção da velhice, debates, rodas de conversas, reflexão do serviço de convivência a pessoa idosa; acolhimento (SUS); escuta especializada por assistentes sociais e psicólogos; realização de grupos terapêuticas mensais; atendimento odontológico; palestras com temáticas sobre o envelhecimento com base no estatuto da pessoa idosa; ação social voltada para os idosos;A Superintendência Municipal dos Direitos do Idoso fica no primeiro andar da Prefeitura de Nilópolis. O endereço é Rua Pedro Álvares Cabral, 305, Centro.