Publicado 28/11/2024 17:40

Nilópolis - A Secretaria de Desenvolvimento Social de Nilópolis, por meio da Superintendência dos Direitos do Idoso, promoveu a palestra 'Novembro Azul - Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem' na Casa da Terceira Idade do Cabral, nesta terça-feira (26), para um público formado por homens e mulheres.



Autoridades, convidados e a plateia lotaram a sala de atividades do local. A superintendente Elaine Santos e assistente social Márcia Campos, em parceria com a diretora da Casa, Meri Leila Lisboa, levaram informações sobre como prevenir, detectar e tratar o câncer de próstata, que atinge muitos homens, independente da idade.



Os enfermeiros da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Bianca Lemos e Roberto Carvalho abordaram os fatores de risco para a doença e o tratamento. E a agente Comunitária de Saúde Marialda Oliveira falou sobre a busca ativa dos pacientes, para detectar os casos de câncer de próstata no início da enfermidade. "A ideia é conversar com o morador e, dependendo da resposta, levar a informação para a equipe de enfermagem dar continuidade ao tratamento", explicou Marialda. Os três profissionais ficam lotados no Posto de Saúde Central.

O eletricista Luciano Lins de Oliveira, 52 anos, assistiu atentamente os palestrantes. "A palestra deles foi excelente e muito informativa. Todas as vezes que a Meri (diretora) faz, ela me chama e eu venho", contou ele, que mora perto da Casa da Terceira Idade do Cabral.



Também estavam presente a diretora de Proteção Especial, Vanessa Mata, que representou a secretária de Desenvolvimento Social, Everline Lima, e a psicanalista Carmem Alcântara.