Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, possuir Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano) e apresentar documentação - Divulgação / PMN

Publicado 28/11/2024 17:31

Nilópolis - O município de Nilópolis recebe a Escola Móvel de Gastronomia do Senac RJ pela segunda vez este ano no Parque Natural Farid Abrão. Serão ofertadas 72 vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional. As matrículas acontecem na próxima terça-feira (03), das 10h às 16h. As vagas são limitadas e as inscrições são por ordem de chegada.

O Senac RJ, em parceria com a Prefeitura Municipal, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nilópolis e com o Sindicato do Comércio Varejista de Nilópolis (Sincovanil), vai oferecer quatro opções de cursos para públicos diversos, tanto para quem busca conhecimento para iniciar no segmento, quanto para quem deseja aprimorar habilidades ou empreender na gastronomia.

As aulas iniciarão a partir do dia 8 de janeiro de 2025, no Parque Natural Farid Abrão. O nilopolitano poderá se inscrever nos cursos de Quentinhas de Milhões, de Bolos e Geleias para Ganhar Uma Bolada, de Pizzas - Segredos e Receitas Que São Massa ou de Culinária Japonesa: Sushi e Sashimi. As turmas serão divididas pela manhã e tarde, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os interessados precisam ser maiores de 18 anos, possuir Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano) e apresentar os seguintes documentos no ato da matrícula: originais e cópias de documento oficial de identificação, CPF, comprovante de escolaridade ou autodeclaração de escolaridade.

O Parque Natural Farid Abrão está localizado na rua Antônio João Mendonça, sem número, Manoel Reis.