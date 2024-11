Policial militar do 20º BPM com as drogas e a arma apreendida no Az de Ouro - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/11/2024 21:13

Belford Roxo - Um suspeito foi preso pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), com uma grande quantidade de drogas, uma pistola e um rádio transmissor, nesta terça-feira (26), na Avenida Beira Rio, na Comunidade Az de Ouro, em Nilópolis, no limite com o município de Anchieta, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Drogas foram apreendidas na Avenida Beira Rio, no Az de Ouro Divulgação / PMERJ

A ocorrência policial com o suspeito preso e todo material apreendido foi registrada da 53ª DP (Mesquita).

Suspeito chegando preso pelos policiais militares do 20º BPM para o registro da ocorrência na 53ª DP Reprodução / PMERJ