Caminhão apreendido com os homens que furtavam fios de telefonia em NilópolisDivulgação / PMERJ

Publicado 26/11/2024 14:23

Nilópolis – Dois suspeitos foram presos pelos policiais militares do 20º BPM (Mesquita), furtando cabos de telefonia de um bueiro, utilizando um caminhão (Scania Cor Laranja Placa GXA6C41), na madrugada desta terça-feira (26), na Avenida Getúlio de Moura, no Centro, de Nilópolis.



Na ação, os agentes perceberam seis homens, quatro em duas motos e dois no caminhão, em atitude suspeita. Na tentativa da abordagem, os suspeitos fugiram, mas os dois que estavam no caminhão acabaram presos na Avenida Marechal Fontenele, no bairro de Deodoro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A operação contou com o apoio dos policiais militares do 41º BPM (Colégio) e 14º BPM (Anchieta).

Bueiro onde os suspeitos furtavam os cabos de telefonia no centro de Nilópolis Divulgação / PMERJ



A ocorrência policial com os presos, que são oriundos da Penha, na Zona Norte do Rio, o caminhão e os fios apreendidos, foi registrada na 57ª DP.