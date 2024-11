Alunos passearam pelo local, que preserva um pouquinho da Mata Atlântica e fizeram uma visita guiada com a coordenadora, Márcia Maciel, com orientação de um biólogo e estudantes de gestão ambiental - Felipe Soares/ PMN

Publicado 26/11/2024 18:16

Nilópolis - Descobrir que em plena cidade há um lago com um jacaré do papo amarelo (animal em extinção), fazer as trilhas do Jamelão e Pau Jacaré, e ficar sabendo que a cobra cipó é verde e, com isso, consegue se disfarçar no meio da folhagem das árvores e plantas. Tudo isso, duas turmas de 5º ano, uma do turno da manhã e outra da tarde da Escola Municipal Professor Samuel de Souza Maciel, no bairro Cruzeiro o Sul, na cidade vizinha de Mesquita, encontraram na primeira visita ao Parque Natural Farid Abrão, nesta segunda-feira (25).Eles passearam pelo local, que preserva um pouquinho da Mata Atlântica original e fizeram uma visita guiada com a coordenadora pedagógica da unidade escolar, Márcia Maciel, com orientação de um biólogo e dois estudantes de gestão ambiental, integrantes da Guarda Ambiental do Parque Natural Farid Abrão. "A visita guiada tem por objetivo trabalhar a educação ambiental também e usamos uma linguagem lúdica para que seja mais fácil as crianças entenderem", explicou a superintendente da Guarda Ambiental Amanda Porto.Ela informou que as escolas e grupos que quiserem fazer o passeio guiado devem mandar mensagem para o e-mail: meioambiente@nilopolis.rj.gov.br para agendar a visita. Geralmente, o trajeto conta com o lago do jacaré, a estátua do Cristo Redentor, além das trilhas, onde conhecem um pouco da fauna e da flora do parque.