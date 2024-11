Cerca de 40 cães e gatos estarão no local à espera de um lar - Divulgação / PMN

Publicado 27/11/2024 17:23

Nilópolis - Novamente o Calçadão da Mirandela, no Centro, de Nilópolis, vai receber a Feira de Adoção de Animais promovida pela Prefeitura de Nilópolis, no próximo sábado (30), das 9h às 12h. O evento é realizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, por meio da Superintendência de Proteção Animal, com apoio da Comissão de Proteção aos Direitos de Animais e da Rede de Proteção aos Animais.

Cerca de 40 cães e gatos estarão no local à espera de um lar. Para se tornar um tutor, o interessado deveria preencher uma ficha disponível em um link até quarta-feira. Ele precisa ter 18 anos ou mais e fornecer informações que depois serão confirmadas, como endereço e identificação. O evento foi transferido por causa da chuva que caiu na semana passado.

A Superintendência Municipal de Proteção Animal incentiva a posse responsável de animais, orientando e informando a população sobre os cuidados necessários com os animais domésticos. O setor solicita que quem for adotar um gatinho, leve uma caixa para transporte.

As orientações são importantes porque o abandono de animais é crime que está previsto no Código Penal Brasileiro, com pena de seis meses a dois anos de prisão, além de multa a ser estabelecida pela Justiça.