A ocorrência policial com a droga apreendida e a pistola foi registrada na 57ª DP - Divulgação / PMERJ

Publicado 27/11/2024 17:15

Nilópolis – Um suspeito morreu, após uma troca de tiros com policiais militares do 20º BPM (Mesquita), no início da tarde desta quarta-feira (27), na Rua Otacílio Pessoa, no bairro Nova Cidade, em Nilópolis. Com ele, os agentes apreenderam: 01 pistola calibre 9mm; 01 motocicleta Honda CG 160 Titan, Placa RIT5C41; 02 rádios transmissores; e drogas.

Na ação, os agentes faziam patrulhamento na Rua Tropia, na localidade do Sebinho, quando se depararam com suspeitos armados. Um dos homens, fugiu de motocicleta efetuando disparos contra os policiais militares, sendo necessário o revide pelos agentes. Ele acabou alvejado, e foi socorrido no Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), mas acabou não resistindo, morrendo na sequência.

A ocorrência policial foi registrada na 57ª DP (Nilópolis).