Tucano apreendido pelos policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) em OlindaDivulgação / Disque Denúncia-RJ

Publicado 27/11/2024 23:28 | Atualizado 27/11/2024 23:34

Nilópolis - Um tucano e seis pássaros foram resgatados, nesta segunda-feira (25), no bairro de Olinda, em Nilópolis, pelos policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM). Os agentes agiram, a partir de uma denúncia feita ao Linha Verde (2253 1177) – Programa do Disque Denúncia - voltado para meio ambiente. Os animais eram mantidos em gaiolas sem que o responsável possuísse qualquer documentação para a guarda das aves.



Seguindo as orientações da denúncia, os agentes lotados na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Pedra Branca, estiveram na Estrada Roberto da Silveira, e, após contato com o responsável, foram informados de que fato havia pássaros dentro de gaiolas na residência. Durante a fiscalização, a equipe da 1ª UPAm encontrou dois coleiros, um tucano, um trinca ferro, um corrupião e um sanhaçu papo laranja, todos sem anilhas de identificação. Como o responsável não apresentou nenhuma licença para a criação, os policiais o conduziram para o registro da ocorrência policial na 57ª DP (Nilópolis).

Todos os animais foram recolhidos e encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), onde após tratamento serão reintroduzidos ao habitat natural.

A equipe da 1ª UPAm encontrou um tucano, dois coleiros, um trinca ferro, um corrupião e um sanhaçu papo laranja, todos sem anilhas de identificação Divulgação / Disque Denúncia-RJ



Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar 24 horas, sete dias da semana, para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado - técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App "Disque Denúncia RJ". É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia ( www.disquedenuncia.org.br ) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook ( www.facebook.com/linhaverdedd ).